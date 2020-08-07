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تغريدة مزعومة لسمو ولي العهد عن لبنان

Time منذ ساعة
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تغريدة مزعومة لسمو ولي العهد عن لبنان

نايف السالم (صدى):
انتشرت تغريدة مزعومة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يوضح فيها دعم المملكة لبيروت بعد انفجار المرفأ.

وكشف حساب "تاريخ آل سعود " ، أن ولي العهد الأمين ليس لديه حسابات على "تويتر" أو أي منصات اجتماعية.

وجاء في التغريدة المزعومة : " بيروت في قلوبنا .. صوتك وصل أبشر سندعم شعب لبنان بالغذاء والدواء والمستشفيات الميدانية وتوفير كافة احتياجاته والدعم سيكون بإشراف سعودي مباشر . ومن يقول إن بيروت منكوبة أو لبنان منکوب أو القمح لا يكفي لبنان، نقول له إن مخزون السعودية من القمح جاهز للشعب اللبناني ولن نخذل إخواننا العرب بكافة طوائفهم ودياناتهم ونؤكد ما دامت الخيمة السعودية قائمة العربي لا يضام نحن معكم".

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أحدث التعليقات

فتامين (( و ))
وفق اللهُ الجميع ،
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو مشعل
كلامك صحيح يابوبدر جزاك الله الف خير
فتامين (( و ))
يمكن يحب يشجع الأهلي 🟢🟢
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيك مما فيك .. آمين ..

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