شاهد.. المريخ يتوهج بالأخضر في ظاهرة غريبة

أميرة خالد (صدى):
من المتعارف عليه أن المريخ يٌعرف باسم الكوكب الأحمر، إلا أنه أظهرت صور حديثه توهجه باللون الأخضر ليلا بسبب التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي العلوي.
ونٌشرت صور للظاهرة التي التقطت بواسطة المركبة المدارية ”مافن“ التابعة لناسا، والتي وصفت الظاهرة بـ“الغريبة“ والمخيفة.
ومن غير المرجح أن يرى رواد الفضاء اللون الأخضر؛ لأنه يظهر فقط كضوء فوق بنفسجي للعين البشرية.
وتومض الأجواء العلوية في كل مساء بالضوء فوق البنفسجي مع غروب الشمس، وتنخفض درجات الحرارة إلى -79.6 درجة فهرنهايت وما دونها.