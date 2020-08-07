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شاهد.. المريخ يتوهج بالأخضر في ظاهرة غريبة

Time منذ يوم
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شاهد.. المريخ يتوهج بالأخضر في ظاهرة غريبة

أميرة خالد (صدى):
من المتعارف عليه أن المريخ يٌعرف باسم الكوكب الأحمر، إلا أنه أظهرت صور حديثه توهجه باللون الأخضر ليلا بسبب التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي العلوي.

ونٌشرت صور للظاهرة التي التقطت بواسطة المركبة المدارية ”مافن“ التابعة لناسا، والتي وصفت الظاهرة بـ“الغريبة“ والمخيفة.

ومن غير المرجح أن يرى رواد الفضاء اللون الأخضر؛ لأنه يظهر فقط كضوء فوق بنفسجي للعين البشرية.

وتومض الأجواء العلوية في كل مساء بالضوء فوق البنفسجي مع غروب الشمس، وتنخفض درجات الحرارة إلى -79.6 درجة فهرنهايت وما دونها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الوضع في لبنان يحتاج الى تضحيات كبيره من اجل القضاء على اتباع المجوس ممثلين بحزب ابو زميره الحقير . يجب ان يتحد الشعب ويكون صفا واحد ويهاجمون مقرات الحزب مهما كانت النتائج مؤلمه . لبنان يحتاج الى ثوره مسلحه ضد اتباع ايران وهذا الاسلوب اللي يتبعه الشعب اللبناني ضد المؤسسات والادارات الحكوميه لا يفيدهم في شي بل يجب ان يكون عندهم قياده موحده ومسلحه و لا بأس من الاستعانه بالفلسطينين المتواجدين في لبنان ويدفع لهم رواتب مغريه لكي ينظمو الى اللبنانيين المقهورين مما يعربد به حزب الات وحكومته الخسيسه في لبنان ولا ينتظر الشعب اي دور لزعماء الاحزاب امثال جنبلاط والحريري وجعجع وغيرهم فهؤلاء حائفون على حياتهم من الحزب المجوسي الحقير
ابو عمار
هذا ديدن كلاب المجوس لا يهمهم ابناء الوطن لانهم لا يملكون انتماء للوطن فهؤلاء لا يعرفون ابائهم واغلبهم تربى في الملاجىء بسبب المتعه الجنسيه فهم يطلقون النار على اللبنانيون المعترضين على تقاعس الحكومه و الحكومه تابعه لحزب الشيطان وطبعا لا احد يستطيع محاسبتهم لعنة الله عليهم وعلى زعيمهم ابو زميره
ابو عمار
بغض النظر عن الاقديمه للمقطع ولكن فيه تنبيه وتحذير للجميع من الاهمال والانشغال عن الاطفال في مثل هذه الضروف
ابو عمار
الحمد لله على سلامتك يا سلاف و ربنا يحفظك من كل شر
عبدالعزيز الدخيل
رحمة الله عليه فيه لمحة بهض الشئ من الملك سلمان حفظه الله

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