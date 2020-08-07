بالصور.. لاعبو الهلال يعاودون تدريباتهم بمشاركة هتان وخربين

نواف السالم (صدى):
عاود لاعبو فريق نادي الهلال تدريباتهم، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس عقب تغلبهم على مضيفهم "النصر"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل التدريب على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء " النصر " وتطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين، بالإضافة إلى مناورة فنية على جزءمن مساحة الملعب.
و شارك الثنائي " عمر خربين وهتان باهبري " في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.
ويؤدي الفريق في تمام الساعة السابعة من مساء الغد مرانا اعتياديا؛ وذلك في مقر النادي، حيث تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".