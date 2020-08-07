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بالصور.. لاعبو الهلال يعاودون تدريباتهم بمشاركة هتان وخربين

Time منذ 20 ساعة
Views 1962
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بالصور.. لاعبو الهلال يعاودون تدريباتهم بمشاركة هتان وخربين

نواف السالم (صدى):
عاود لاعبو فريق نادي الهلال تدريباتهم، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس عقب تغلبهم على مضيفهم "النصر"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل التدريب على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء " النصر " وتطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين، بالإضافة  إلى مناورة فنية على جزءمن مساحة الملعب.

و شارك الثنائي " عمر خربين وهتان باهبري " في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

ويؤدي الفريق في تمام الساعة السابعة من مساء الغد مرانا اعتياديا؛ وذلك في مقر النادي، حيث تابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".

 

 

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
المقطع قديم له اكثر من اربع سنوات والرجل ماهو والد الطفل
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهاا ..
أبوسعد الغامدي
طيب والذياب اللي يقتلونها المرضى النفسيين من شان يعوضون النقص اللي يحسون به من شان يصورون مقاطع السناب والضباع والوبران والأرانب والحجل والتي أوشكت على الأنقراض بنسبة 99.9/ والحل هو فرض غرامة 10000ريال على كل مخالف وإعطاء مكأفاة 5000ريال لكل مبلغ👌👌👌
almatansh
الله اعلم يمكن سكران
احمد
ازعجونا على لقطه تحدث لاي فريق بالعالم والهلال له لقطه مثلها واشد ولا صياح ولا نياح يابو دفع رباعي وسداسي 4 مواسم

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