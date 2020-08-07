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تغريدة جديدة للروقي عن الهلال تثير الجدل 

Time منذ ساعتين
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تغريدة جديدة للروقي عن الهلال تثير الجدل 

ماجد محمد (صدى):
عرض الإعلامي الرياضي فهد الروقي، تغريدة جديدة للدفاع عن فريق الهلال، بعد الهجوم الذي تعرض له، في أعقاب مواجهة النصر، مما أثارت جدلا واسعا.

وقال الروقي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " في هذه الأخطاء " جزء من اللعبة " وإذا خسر فريقهم ب 4 مذلة وبمستوى هزيل ونجا من تاريخية تشبثوا بخطأ واحد واعتبروها مؤامرة كونية ".

وتابع الروقي:" في مباراة الدور الأول تواجد 12 لاعبا من النصر والكرة في محيط اللعب وهو خطأ يستوجب إلغاء الهدف لم يتم العودة للفار ولم يصدر الهلال بيان بل أكمل مسيرته وحقق السابعة ".

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أحدث التعليقات

فتامين (( و ))
وفق اللهُ الجميع ،
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ..
ابو مشعل
كلامك صحيح يابوبدر جزاك الله الف خير
فتامين (( و ))
يمكن يحب يشجع الأهلي 🟢🟢
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيك مما فيك .. آمين ..

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