الإفراج بكفالة عن المتهمين بالاعتداء على ريهام سعيد 

القاهرة (صدى):
أخلت نيابة العلمين سبيل المتهمين الـ5 مرتكبى واقعة الاعتداء اللفظى على الإعلامية ريهام سعيد، أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا في مطروح بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهم.
وعرضت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو على موقع " فيس بوك " يتضمن تعرضها للاعتداء اللفظى من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بالشاطئ، لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.
وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحال رفض الشاكية التقاط الصورة معهم واحترام خصوصياتها، تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفوا عقب ذلك، وقد لاحظوا قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول.