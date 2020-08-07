سيدة ترفع دعاوى قضائية ضد أزواجها السابقين

القاهرة (صدى):
لجأت سيدة مصرية تبلغ من العمر 31 عاما إلى محكمة الأسرة لرفع 3 قضايا ضد أزواجها السابقين، حيث ذكرت أن أول زيجة لها كانت عن قصة حب من رجل يبلغ من العمر 30 عاما في حين كانت حينها تبلغ من العمر 18عاما.
وأضافت أن لم تتحمل بخله، وحدث الانفصال بينهما بعد مرور 3 سنوات أسفرت عن طفل صغير، مضيفة أنها التقت بعد ذلك بشاب كان متزوج ولديه أطفال إلا أن الحب جعلها توافق على الزواج منه، لكنه تركها وهى حامل بطفله، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما بسبب خيانته لها.
وأشارت إلى أنها تزوجت للمرة الثالثة من رجل لديه أبناء، وبدلا من العيش معها بسلام بدأ يستغلها أبشع استغلال، كما كان يضربها، وانتهت الزيجة الأخيرة بالطلاق بطريقة مهينة.
وأضافت أن أزواجها السابقين لم يهتموا بأطفالهم ولا بتسديد نفقاتهم، الأمر الذى دفعها لرفع قضية نفقة لإجبار أزواجها السابقين على تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم.