الأربش: " لا أستبعد تدخل حزب الله في التحقيقات ونصر الله ينفي ذلك قبل حدوثه "

بيروت (صدى):
علّقت عضو مجلس الشورى، كوثر الأربش، على كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة، مؤكدة أنه استعرض مظلومية حزبه واهتم بتبرئته من التهم.
وقالت الأربش في سلسلة تغريدات لها : " حسن نصر الله كان سيكسب احترام العقلاء لو لم يختر في ظهوره الأول للتعليق عن حادثة تفجير لبنان لاستعراض مظلومية الحزب وتبرئته من التهم. القائد الحقيقي لا يلتفت لمعاركه الصغيرة وقت الكوارث الإنسانية والوطنية الكبرى " .
وأضافت: " تحدث الأمين العام لحزب الله في ظهوره الأول للتعليق على حادثة تفجير مرفأ بيروت عن الأخلاقيات وقت الكوراث وأن البشر الطبيعيين يؤجلون تصفية الحسابات ليعطون فرصة للعالم تلملم جراحها حسب قوله. حسنًا تمنيت أنك وجهت كلامًا كهذا لمحبيك وأنصارك عندما شمتوا بنا وقت انفجار أرامكو " .
وتابعت: " نصر الله في خطابه يقول للناس: القنوات المحلية والخارجية التي ظلمت الحزب، واتهمته، عليكم بمعاقبتهم، وأن تقوموا بمقاطعة تلك القنوات بتحكيم عقولكم!! للذي لا يعرف خطاب الملالي عمومًا فهو كالآتي: يوهمون أتباعهم أنهم أحرارًا، ثم يحقنونهم بالأوامر والإملاءات والتحريض بطرق غير مباشرة " .
وأردفت : " لأول مرة لا يعرض نصر الله المشاركة في التحقيقات، واقترح أن يتم من خلال مشاركة الجيش اللبناني والجهات التي يثق بها الشعب. وفي هذا أمران: الاعتراف ضمنيًا بأنه منهم بتفجير المرفأ، لا أستبعد تدخله في التحقيقات من تحت الستار. و يحاول نفي ذلك قبل أن يحدث " .
واختتمت : " قبل كلمة نصر الله بدقائق، كانت ماجدة الرومي تجوب ارجاء بيروت وتواسي الفاقدين والجرحى، وقالت للشباب الذين خرجوا بمكانسهم لتنظيف ركام البنايات: مكانسكم اخجلتني، بينما الأمين العام لحزب الله يظهر في اليوم الثالث خلف الشاشات ليعلن عن مساعدات الحزب الذي قدمها للضحايا " .
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