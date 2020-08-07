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" النمر " يكشف عن أسباب ارتفاع الكولسترول بالشرايين

Time منذ 29 دقيقة
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" النمر " يكشف عن أسباب ارتفاع الكولسترول بالشرايين

علي القحطاني (صدى):
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن العلاقة بين تناول بذور الشيا وتنظف الشرايين وتسهيل تدفق الدم فيها.

وأضاف النمر عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر "، أن بذور الشيا لا تعالج ترسب الكولسترول في شرايين القلب ولا تزيد من تدفق الدم فيها.

وأشار النمر إلى أسباب ارتفاع الكولسترول ومنها " العامل الوراثي، ضعف الغدة الدرقية، إدمان الوجبات السريعة، إدمان الكحول، زيادة زلال البول بسبب أمراض الكلى، احتباس السائل المراري من الكبد، عدم التحكم في السكري، أنواع  معينه من الأدوية ".

وشدد النمر، قائلًا:"  ليس من المقبول أبدًا أن توقف دواء الكولسترول في مريض مصاب بجلطتين سابقتين في القلب، وذلك لأنك سمعت مقطع في الواتس يقول «وقفوا علاج الكولسترول ".

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مع الاخذ بالاعتبار ان الحرارة تؤخذ في الظل وليس تحت اشعة الشمس المباشرة
بلبل البحر
العايش مات.. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه
ناقد رياضي
أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا .. غريب ردك وانت لم تفهم وتعرف المشكلة . الواضح أن المشكلة أساسا اللاعب مايكون معار للمرة الثانية وهذا مخالف للنظام كما أشار اليه إعلامي النصر / محمد الدويش وكان من المفروض شراء عقد اللاعب .. ثانيا : هناك نظام يطبق على جميع المسافرين القادمين من الخارج عند وصوله يتم الكشف عليه ومن ثم يوقع على إفرار بالحجلا المنزلي لمدة 14 يوماً . وهذا لا يعني خلوه من الفيروس وقد يظهر عليه عند اليوم 14 . حتى ولو عمل اختبارات قبل المدة المقررة وظهرت سلبيه . صفوان السويكت أدرك انه في حال إشراكه سوف يعاقب وقد تصل العقوبة للسجن بسبب إتخاذ قرار مخالف لأنظمة الدولة . أو قد يخسر نتيجة المباراة في حالة إشراكه . وهنا نقول للقانوني / احمد الأمير اعرف القانون قبل أن تفتي !!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله قهرنا من كذابكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله قهرنا من كذابكم

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