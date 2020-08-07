الأعداد السابقة للصحيفة

أهالي قرية الخطة بأملج لـ " الاتصالات " : " الشبكة معدومة ولا نستطيع الاستفادة من الخدمات الحكومية "

Time منذ ساعة
Views 1545
أهالي قرية الخطة بأملج لـ " الاتصالات " : " الشبكة معدومة ولا نستطيع الاستفادة من الخدمات الحكومية "

عبدالهادي الحجوري (صدى):
ناشد أهالي قرية الخطة التابعة لمحافظة أملج، شركة الإتصالات السعودية بإنشاء برج للجوّال من أجل توفر خدمة شبكة الجوال في القرية التي أصبحت شبه معدومة.

وقال المواطن عبدالمجيد الحجوري لـ " صدى " : " نحن نطالب شركة الإتصالات منذ أكثر من أربع سنوات ولكن دون جدوى ويوجد لنا معاملة محولة لإدارة التخطيط بتبوك برقم31082 " .

وأضاف : " القرية تضمّ أكثر من خمس وخمسين منزل والأهالي يعانون بسبب عدم وجود أبراج مما أدى لضعف خدمة الإتصال داخل المنازل فضلاً عن ضعف خدمة الإنترنت؛ مما يضطرهم إلى الخروج من منازلهم لإجراء المكالمات والإتصال بالعالم الخارجي " .

وأردف المواطن لـ "صدى": " نجد صعوبة بالغة عندما نقوم بالدخول لبعض المواقع مثل أبشر وغيرها بحيث أنها تنتهي فترة كلمة السر قبل أن تأتي لهواتفنا مما جعل الأهالي يعانون من التواصل مع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية " .

وناشد الأهالي عبر "صدى" ، شركة الإتصالات السعودية بإنشاء برج للجوال وبأسرع وقت للاستفادة من هذه الخدمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مطر الاسود
مع الاخذ بالاعتبار ان الحرارة تؤخذ في الظل وليس تحت اشعة الشمس المباشرة
بلبل البحر
العايش مات.. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنا وعنه
ناقد رياضي
أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا .. غريب ردك وانت لم تفهم وتعرف المشكلة . الواضح أن المشكلة أساسا اللاعب مايكون معار للمرة الثانية وهذا مخالف للنظام كما أشار اليه إعلامي النصر / محمد الدويش وكان من المفروض شراء عقد اللاعب .. ثانيا : هناك نظام يطبق على جميع المسافرين القادمين من الخارج عند وصوله يتم الكشف عليه ومن ثم يوقع على إفرار بالحجلا المنزلي لمدة 14 يوماً . وهذا لا يعني خلوه من الفيروس وقد يظهر عليه عند اليوم 14 . حتى ولو عمل اختبارات قبل المدة المقررة وظهرت سلبيه . صفوان السويكت أدرك انه في حال إشراكه سوف يعاقب وقد تصل العقوبة للسجن بسبب إتخاذ قرار مخالف لأنظمة الدولة . أو قد يخسر نتيجة المباراة في حالة إشراكه . وهنا نقول للقانوني / احمد الأمير اعرف القانون قبل أن تفتي !!!!
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله قهرنا من كذابكم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله قهرنا من كذابكم

أخر الأخبار

تصرف غريب من مذيعة لبنانية على الهواء
تصرف غريب من مذيعة لبنانية على الهواء
Time منذ دقيقتين Views 148
بالفيديو .. مواطن يوثق سرقة الكيابل الكهربائية الخاصة بعمارته السكنية في الرياض
بالفيديو .. مواطن يوثق سرقة الكيابل الكهربائية الخاصة بعمارته السكنية في الرياض
Time منذ 3 دقائق Views 1200
من بين فك التمساح الى انياب الاسد
من بين فك التمساح الى انياب الاسد
Time منذ 3 دقائق Views 142
بالصور .. "جوميز" يحتفل بعيد ميلاده
بالصور .. "جوميز" يحتفل بعيد ميلاده
Time منذ 15 دقيقة Views 1407
الإفراج بكفالة عن المتهمين بالاعتداء على ريهام سعيد 
الإفراج بكفالة عن المتهمين بالاعتداء على ريهام سعيد 
Time منذ 15 دقيقة Views 1114
3 وفيات فقط بـ"كورونا" في الطائف
3 وفيات فقط بـ"كورونا" في الطائف
Time منذ 18 دقيقة Views 1357
الأربش: " لا أستبعد تدخل حزب الله في التحقيقات ونصر الله ينفي ذلك قبل حدوثه "
الأربش: " لا أستبعد تدخل حزب الله في التحقيقات ونصر الله ينفي ذلك قبل حدوثه "
Time منذ 22 دقيقة Views 1484
" النمر " يكشف عن أسباب ارتفاع الكولسترول بالشرايين
" النمر " يكشف عن أسباب ارتفاع الكولسترول بالشرايين
Time منذ 29 دقيقة Views 1624
شاهد.. انتشال امرأة من تحت الأنقاض على قيد الحياة بعد 3 أيام من انفجار بيروت
شاهد.. انتشال امرأة من تحت الأنقاض على قيد الحياة بعد 3 أيام من انفجار بيروت
Time منذ 33 دقيقة Views 301
شركة التصنيع تعلن عن وظائف هندسية شاغرة في الرياض والجبيل 
شركة التصنيع تعلن عن وظائف هندسية شاغرة في الرياض والجبيل 
Time منذ 39 دقيقة Views 1412