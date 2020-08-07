قانوني تعليقًا على منع مايكون من المشاركة ضد الهلال:إخلال بمبدأ عدالة المنافسة 

ماجد محمد (صدى):
قال أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، إن عدم مشاركة نجم البرازيلي مايكون في مباراة الهلال الأخيرة يُعتبر إخلالًا بمبدأ عدالة المنافسة.
وأوضح الأمير عبر حسابه الخاص على موقع " تويتر "، مدى صحة مشاركة المدافع البرازيلي في مباراة النصر والهلال التي انتهت بهزيمة العالمي برباعية مقابل هدف.
وأضاف الأمير:" يحق للنصر تقديم شكوى للجنة الانضباط، بسبب أن منع مايكون يخالف تعليمات ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي حال رفضتها لجنة الانضباط، يحق للنادي الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي ".
وأشار الأمير:" في تعميم فيفا الخاص بالإجراءات الاحترازية للعودة إلى أنشطة كرة القدم وضعت عدة إجراءات احترازية للتأكد من عدم إصابة أي لاعب بالفيروس قبل مشاركته في التمارين أو المباريات "، مبينا:" منها إجراء اختبار أولي قبل 72 ساعة من أول تمرين أو نشاط كروي ".