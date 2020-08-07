«بونيا» فيروس معدي جديد يتفشى في العالم

بكين (صدى):
لم تنتهي بعد أزمة كورونا، ويبدو أن الصين تواجه تفشي فيروس جديد يحمل اسم "بونيا".
وانتشر بونيا في الصين وعدة بلاد في العالم؛ حيث ظهرت أول حالة مصابة بفيروس بونيا في أبريل الماضي، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن سجلت 37 إصابة في مقاطعة جيانسو بشرق الصين.
وعثر على 23 شخصا آخرين مصابين بالمرض نفسه في شرق الضين بمقاطعة أنهوي، وتوفي حتى الآن 7 أشخاص متأثرين بعدوى فيروس بونيا.
و فيروس بونيا عبارة عن حمى نزفية فيروسية ناجمة عن نوع من فيروسات الفصد، وهي تنتمي إلى عائلة فيروسات بونيا، وينتقل إلى البشر من خلال حشرة القراد، التي توجد عادة في الأمريكتين وآسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لـ ورقة بحثية نشرت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية
وتعد حشرة القراد هي الناقل الرئيسي للفيروس، أما الفيروس نفسه ينتشر من خلال لدغة الحيوانات المصابة أو عند ملامسة الأشخاص للدم المصاب أو المخاط أو جروح شخص مصاب بفيروس بونيا.
وفيما يتعلق بأعراض الفيروس الجديد، فهي تكون كالأتي: علامات الحمى، وأعراض اضطراب الجهاز الهضمي، ونقص الصفائح الدموية، ونقص الكريات البيضاء، وارتفاع إنزيمات الكبد في الدم.
ويوجد مرضى يعانون من الحالات الشديدة من الحمى النزفية عادة ما يكون مصيرهم الموت بسبب ضمور يصيب العديد من الأعضاء.