موعد تسجيل أول لقاح لكورونا «فيديو»

موسكو (صدى):
أوضحت وزارة الصحة الروسية أنها تعد كميات كبيرة من لقاح كورونا، مشددة على تطعيم الفئات الأكثر تضررا من الطواقم الطبية وكبار السن أولا.
ومن جانبه، قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، إن اللقاح ضد " كوفيد-19 " الذي طوره مركز " غماليا " سيتم تسجيله في الأيام المقبلة أي بحلول 12 أغسطس الجاري.
وأشار غريدنيف إلى أن " العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح "، مبينا أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.
ولفت نائب وزير الصحة الروسي إلى أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا " عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليا ".