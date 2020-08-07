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موعد تسجيل أول لقاح لكورونا «فيديو»

Time منذ ساعة
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موعد تسجيل أول لقاح لكورونا «فيديو»

موسكو (صدى):
أوضحت وزارة الصحة الروسية أنها تعد كميات كبيرة من لقاح كورونا، مشددة على تطعيم الفئات الأكثر تضررا من الطواقم الطبية وكبار السن أولا.

ومن جانبه، قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، إن اللقاح ضد " كوفيد-19 " الذي طوره مركز " غماليا " سيتم تسجيله في الأيام المقبلة أي بحلول 12 أغسطس الجاري.

وأشار غريدنيف إلى أن " العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح "، مبينا أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.

ولفت نائب وزير الصحة الروسي إلى أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا " عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليا ".

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زائر
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملاً بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية. القبض على المتهمين وأضاف المصدر أن النيابة العامة وجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، والقبض على المتهمين بعد التحقق من صحة المحتوى المعلوماتي ونسبته لهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. نبذ التعصب الرياضي وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالجميع، التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية. وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين لحدود الآداب العامة والساعين إلى إثارة البلبلة، بين أفراد المجتمع، من دون تثبت أو رجوع للمصادر الرسمية.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
يا لها من دنيا
مهما كان السبب ما في شغلة غير الدعارة؟؟؟ خلصت الأشغال مهما كانت الظروف ليش يهينون نفسهم ليش هذا الرخص أنا مهما كانت ظروفي لا يمكن أصير جارية مثلهم إذا مرة مرة ما في شغلة كان صرت حرامية بدل عاهرة مثلهم شرفي و حبي لنفسي لا يمكن أهين نفسي لأحد رغم نحنا كمان الديون كثرت علينا ما قلنا نبيع نفسنا ليش لأن نحنا نحب نفسنا و عندنا غيرة عليها ليش هذا الرخص المنتشر هذي الأيام مهما كانت الظروف ما يعني أسلم نفسي لكل من هب و دب
يا لها من دنيا
مهما كان السبب ما في شغلة غير الدعارة؟؟؟ خلصت الأشغال مهما كانت الظروف ليش يهينون نفسهم ليش هذا الرخص أنا مهما كانت ظروفي لا يمكن أصير جارية مثلهم إذا مرة مرة ما في شغلة كان صرت حرامية بدل عاهرة مثلهم شرفي و حبي لنفسي لا يمكن أهين نفسي لأحد رغم نحنا كمان الديون كثرت علينا ما قلنا نبيع نفسنا ليش لأن نحنا نحب نفسنا و عندنا غيرة عليها ليش هذا الرخص المنتشر هذي الأيام مهما كانت الظروف ما يعني أسلم نفسي لكل من هب و دب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقويكم ويجزاكم خير ياحكومتنا الرشيده ، خيركم عم البشرية جمعاء ، وليس هذا الفعل عليكم بغريب ..

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