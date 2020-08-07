بالفيديو.. «إل بي سي» ترفض نقل كلمة ميشال عون وحسن نصر الله

بيروت (صدى):
قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، اليوم الجمعة، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات.
وجاء في بيان الـLBCI التالي: "لأن ما بعد 4 آب ليس كما قبل، لأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله، لأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لِما وصلنا إليه، لأنه بعد 4 أغسطس المطلوب " فعل وليس حكي " إنجازات وليست خطابات ، أعمال وليست أقوال، لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم : تَغيِّروا لنٌغيِّر ، دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم ... ولا تُلهوا الناس في الحكي .
واختتمت للجمهور: " فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر، هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم، الاولوية لهنَّ وليست لكم " .
وأوضحت القناة على لسان إحدى الإعلاميات قالته عند الساعة الرابعة، إنه كان من المفترض نقل الحديث بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والصحفيين، وكذلك نقل كلمة حسن نصر الله عند الساعة الخامسة والنصف.