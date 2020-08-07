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بورشه تستعرض 5 نماذج مميزة " فيديو وصور " 

Time منذ يومين
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بورشه تستعرض 5 نماذج مميزة " فيديو وصور " 

برلين (صدى):
استعرضت الشركة الألمانية خمسة نماذج لبورشه 984، حيث تعد سيارة كشف مدمجة خفيفة الوزن.

وجاءت السيارة بوزن يبلغ 880 كيلوجرام فقط، وتعمل بمحرك يولد قوة 135 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 220 كلم/ساعة، حيث أن الغرض الوحيد منها هو توفير خصائص ديناميكية للقيادة بمقاومة منخفضة، بدلاً من استخدام محرك قوي.

وتمتلك بورشه كايين، سقف تارجا، والذي تطلق عليه الشركة مزايا تصميم مميزة، حيث توافرت بتصميمين مختلفين لخلفيتها.

واتضح أن بورشه كايين كابريوليه لم تدخل حيز الإنتاج، ولا حتى سيارة 911 كاريرا 3.2 سبيدستر التي ظهرت عام 1987، والتي تمتلك تصميم بمقعد واحد بدون سقف، مع غطاء بلاستيكي لقمرة القيادة، والتي تذكرنا بسيارة 550 سبايدر في خمسينات القرن الماضي.

أما بورشه باناميركانا، صنعت في عام 1989 كهدية لشركة Ferry بورشه، وتم الانتهاء من تصميمها في غضون بضعة أشهر، وجاءت مع سقف متحرك يمكن تخزينه في صندوق السيارة، وهذا النموذج الأولي كان يعمل بمحرك يولد قوة 250 حصان، ما يوفر له سرعة قصوى تقدر لـ 210 كلم/ساعة.

وتركت بورشه النموذج الأولي الأكثر تشويقاً للنهاية، والذي مهد الطريق بشكل رئيسي للسيارة الأكثر شهرة على الإطلاق، والتي توفرت بمجموعة توليد طاقة هجينة.

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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