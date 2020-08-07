بورشه تستعرض 5 نماذج مميزة " فيديو وصور " 

برلين (صدى):
استعرضت الشركة الألمانية خمسة نماذج لبورشه 984، حيث تعد سيارة كشف مدمجة خفيفة الوزن.
وجاءت السيارة بوزن يبلغ 880 كيلوجرام فقط، وتعمل بمحرك يولد قوة 135 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 220 كلم/ساعة، حيث أن الغرض الوحيد منها هو توفير خصائص ديناميكية للقيادة بمقاومة منخفضة، بدلاً من استخدام محرك قوي.
وتمتلك بورشه كايين، سقف تارجا، والذي تطلق عليه الشركة مزايا تصميم مميزة، حيث توافرت بتصميمين مختلفين لخلفيتها.
واتضح أن بورشه كايين كابريوليه لم تدخل حيز الإنتاج، ولا حتى سيارة 911 كاريرا 3.2 سبيدستر التي ظهرت عام 1987، والتي تمتلك تصميم بمقعد واحد بدون سقف، مع غطاء بلاستيكي لقمرة القيادة، والتي تذكرنا بسيارة 550 سبايدر في خمسينات القرن الماضي.
أما بورشه باناميركانا، صنعت في عام 1989 كهدية لشركة Ferry بورشه، وتم الانتهاء من تصميمها في غضون بضعة أشهر، وجاءت مع سقف متحرك يمكن تخزينه في صندوق السيارة، وهذا النموذج الأولي كان يعمل بمحرك يولد قوة 250 حصان، ما يوفر له سرعة قصوى تقدر لـ 210 كلم/ساعة.
وتركت بورشه النموذج الأولي الأكثر تشويقاً للنهاية، والذي مهد الطريق بشكل رئيسي للسيارة الأكثر شهرة على الإطلاق، والتي توفرت بمجموعة توليد طاقة هجينة.