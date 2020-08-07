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بالفيديو.. مصطافون يحولون منتزه الشفا بالطائف لمرمى نفايات 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1436
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بالفيديو.. مصطافون يحولون منتزه الشفا بالطائف لمرمى نفايات 

بالطائف (صدى):
وثق مقطع فيديو كمية كبيرة من المخلفات تركها بعض المصطافين في منطقة الشفا بمدينة الطائف.

وأثار المقطع المتداول للنفايات التي تركها المصطافين غضب واستياء رواد الأول الاجتماعي بسبب تلويث هؤلاء المصطافين البيئة بالمخلفات وعدم تكليف أنفسهم تنظيف الموقع عند مغادرتهم.

واتضح أنهم لوّثوا الموقع لدرجة عدم وجود مكان للجلوس، حيث بدا وكأن عاصفة قد هبّت على المكان.

يذكر أن أمانة الطائف أزالت، أكثر من 20 كشكًا وأسواراً مخالفة ومخلفات صلبة متروكة في المواقع السياحية، بأنحاء المحافظة، للحفاظ على المظهر العام للطرق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاكم حق .. .. لأنهما هما زعماء الويل والثبور للبنان واهله وبأسبابهما تتالت على اللبنانيين الدبور ...
ربيعان
ادارة مفلسه كان يجب عليها التفاوض مع اللاعب حين خرجت معلومات عن تفاوض الانديه معه فهو لاعب مؤثر وسيلحقه لاعبين اخرين مؤثرين وستجلب الاداره عواجيز بمبالغ كبيره
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق .. ايش القذاره هذي ... .. اترك المكان مثل ماكان ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..

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