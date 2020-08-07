سبب ظهور السحابة البنية والحمراء في انفجار بيروت

بيروت (صدى):
كشف ستيوارت ووكر، من كلية الكيمياء الجنائية والتحليلية في جامعة فلندرز الأسترالية، عن سبب ظهور السحابة البنية والحمراء في انفجار مرفأ بيروت، لافتًا إلى إنه نظرا لألوان السحابة الناتجة فإنه يبدو حادثا، ما لم يكن متعمدا.
وأوضح الخبير الأسترالي، أن اللقطات المصورة للحادث تظهر في البداية دخانا أبيض ورماديا، تلاه انفجار أطلق سحابة ضخمة من الدخان الأحمر الذي يميل للبني، وسحابة فطر بيضاء كبيرة. هذا يشير إلى أن الغازات المنبعثة عبارة عن أبخرة نترات أمونيوم بيضاء وأكسيد نيتريك أحمر وبني سام وماء.
وتابع ووكر: " لو أنك تصنع متفجرات من نترات الأمونيوم فلا يجب أن تظهر معك هذه السحابة بنية اللون. ظهورها يعني أن معدل الأكسجين غير صحيح، بالتالي فهو لم يتم خلطه كمواد متفجرة. انفجار بيروت يبدو حادثا، ما لم يكن متعمدا" .