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سبب ظهور السحابة البنية والحمراء في انفجار بيروت

Time منذ 57 دقيقة
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سبب ظهور السحابة البنية والحمراء في انفجار بيروت

بيروت (صدى):
كشف ستيوارت ووكر، من كلية الكيمياء الجنائية والتحليلية في جامعة فلندرز الأسترالية، عن سبب ظهور السحابة البنية والحمراء في انفجار مرفأ بيروت، لافتًا إلى إنه نظرا لألوان السحابة الناتجة فإنه يبدو حادثا، ما لم يكن متعمدا.

وأوضح الخبير الأسترالي، أن اللقطات المصورة للحادث تظهر في البداية دخانا أبيض ورماديا، تلاه انفجار أطلق سحابة ضخمة من الدخان الأحمر الذي يميل للبني، وسحابة فطر بيضاء كبيرة. هذا يشير إلى أن الغازات المنبعثة عبارة عن أبخرة نترات أمونيوم بيضاء وأكسيد نيتريك أحمر وبني سام وماء.

وتابع ووكر: " لو أنك تصنع متفجرات من نترات الأمونيوم فلا يجب أن تظهر معك هذه السحابة بنية اللون. ظهورها يعني أن معدل الأكسجين غير صحيح، بالتالي فهو لم يتم خلطه كمواد متفجرة. انفجار بيروت يبدو حادثا، ما لم يكن متعمدا" .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاكم حق .. .. لأنهما هما زعماء الويل والثبور للبنان واهله وبأسبابهما تتالت على اللبنانيين الدبور ...
ربيعان
ادارة مفلسه كان يجب عليها التفاوض مع اللاعب حين خرجت معلومات عن تفاوض الانديه معه فهو لاعب مؤثر وسيلحقه لاعبين اخرين مؤثرين وستجلب الاداره عواجيز بمبالغ كبيره
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق .. ايش القذاره هذي ... .. اترك المكان مثل ماكان ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..

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