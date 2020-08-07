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أبرز المعلومات عن جميل جلال مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من نصف قرن

Time منذ ساعة
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أبرز المعلومات عن جميل جلال مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من نصف قرن

مكة المكرمة (صدى):
سلطت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، الضوء على السيرة الذاتية لـ"جميل سليمان جلال" الذى كان مطوف الملوك والرؤساء لأكثر من 70 عاما، ومنهم الملك عبد العزيز.

وأوضحت أنه ولد في مكة المكرمة عام 1353هـ، وحفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أنه تلقى تعليمه في المدرسة الصولتية والفيصلية بمكة المكرمة، والتحق بعدها بمعهد المعلمين، وحصل على دورة تأهيلية للتدريس.

وذكرت أنه في عام 1380هـ عمل مدرساً للتربية البدنية، واستمر يعمل بها حتى عام 1405هـ، كما عمل مؤذناً بالمسجد الحرام لمدة 6 سنوات، وعين مطوفاً لأكثر من نصف قرن منذ عام 1367هـ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاكم حق .. .. لأنهما هما زعماء الويل والثبور للبنان واهله وبأسبابهما تتالت على اللبنانيين الدبور ...
ربيعان
ادارة مفلسه كان يجب عليها التفاوض مع اللاعب حين خرجت معلومات عن تفاوض الانديه معه فهو لاعب مؤثر وسيلحقه لاعبين اخرين مؤثرين وستجلب الاداره عواجيز بمبالغ كبيره
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق .. ايش القذاره هذي ... .. اترك المكان مثل ماكان ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..

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