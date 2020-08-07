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بعد إلقاء وزيرة العدل بالقاذورات.. لبنانيون يطردون وزير التربية بالمكانس (فيديو)

Time منذ ساعة
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بعد إلقاء وزيرة العدل بالقاذورات.. لبنانيون يطردون وزير التربية بالمكانس (فيديو)

بيروت (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظة طرد وزير التربية اللبناني طارق مجذوب من الأماكن المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، أثناء تفقده لها.

وأوضح الفيديو، غضب اللبنانيين من وجود وزير التربية ومطالبته بالرحيل والاستقالة، وطرده بالمكانس والعصي.

جاء ذلك بعدما تم طرد وزيرة العدل اللبنانية بنفس الطريقة أمس الخميس، عندما كانت تتفقد الأماكن المنكوبة أيضًا، حيث تم إلقاءها بالقاذورات.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت المروع، في سقوط قتلى وجرى بالمئات، وهو ما أدى إلى غضب كبير من قبل اللبنانيين على فساد السلطة وإهمالها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معاكم حق .. .. لأنهما هما زعماء الويل والثبور للبنان واهله وبأسبابهما تتالت على اللبنانيين الدبور ...
ربيعان
ادارة مفلسه كان يجب عليها التفاوض مع اللاعب حين خرجت معلومات عن تفاوض الانديه معه فهو لاعب مؤثر وسيلحقه لاعبين اخرين مؤثرين وستجلب الاداره عواجيز بمبالغ كبيره
ابو محمد 😎 ✍️
مالهم حق .. ايش القذاره هذي ... .. اترك المكان مثل ماكان ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يد الحرامي ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..

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