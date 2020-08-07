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«السعودية للكهرباء» تعلق على مقطع الفروقات بين العدادات الميكانيكية والرقمية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1705
«السعودية للكهرباء» تعلق على مقطع الفروقات بين العدادات الميكانيكية والرقمية

الرياض (صدى):
علقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، على المقطع الصوتي المتداول عن الفروقات بين العدادات الميكانيكية والرقمية.

وقالت السعودية للكهرباء، عبر حساب العناية بالمشتركين التابع لها على موقع التدوين الصغير تويتر: " نود التوضيح بشأن المقطع الصوتي المتداول؛ أن العدادات الكهربائية بنوعيها "الميكانيكي والرقمي"هي لقياس كمية الاستهلاك من المصدر الخارجي الرئيسي وكلاهما يحسبان بنفس الكمية".

وأضافت: " وأن الأجهزة في وضع الاستعداد "Stand by" قد تستهلك كميات قليله جدا من الطاقه "تحكمها مواصفات وخصائص الجهاز"، ولكنها غير مؤثره في معدلات وفواتير الإستهلاك ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم
عبد الماجد
لاتسألون كرونا اسألو الناس عديمين الثقافة الذي جعلو من انفسهم ارض خصبة لكرونا
رائد
إذا عندك إثبات و أدلة قولة.. لأنه كلامك هذا بدون فايدة.. فية ناس ماتت و فية مصابين و أكثرهم فقدواْ منازلهم و الكل يريد معرفة من المتسبب بالأنفجار.. هل هو إهمال أو خطاء أو فعل فاعل
ابن حزم
‫الله يشفيهم ويعافيهم ويرفع عنا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
ليش الزعل من كلمة ( إعلامي ) ، اي شخص يعلن عن منتج ويتكلم عنه فهو إعلامي ، وهذا إعلام او إخبار عن هذا المنتج الذي يتكلم عنه .. .. اما إذا زعلهم على إطلاق وصف ( الإعلامية الأولى ) ، فهذا شي آخر ، راجع لهم ولمرياتهم في إطلاق الصفه .. لا تعليق لي عليه ..

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