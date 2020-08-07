بهاء الحريري: حزب الله هو المسيطر على مرفأ بيروت وأطالب بتحقيق دولي

بيروت (صدى):
وجه بهاء الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي تعرض للإغتيال ، اتهامات صريحة لحزب الله الإرهابي بشأن فاجعة بيروت التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي .
وقال "الحريري "أن حزب الله هو المسيطر على الميناء ومطار بيروت ويعلم الصادر والوارد ومن غير المعقول ان السلطات لم تكن تعلم بشحنة نترات الأمونيوم المخزنة .
وأضاف في تصريحات له : السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف تم السماح لهذه المادة القابلة للاحتراق بالبقاء في وسط هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة؟ .
وتابع : قرارهم كان بوضعها هناك في وسط مدينة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بمثابة كارثة كبرى. والآن لدينا مركز مدينة مدمر .
وأشار أنه لا يستطيع تحديد ما حدث بالضبط لكنه متأكد بأن “حزب الله” منظمة إرهابية معروفة، وأن علاقتهم التكافلية مع الحكومة تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون .
وطالب "الحريري " بتحقيق دولي عاجل حول هذا الإنفجار مؤكداً أنه لا يمكن إسنادالتحقيق للحكومة او الحزب وانه يجب ان يكون التحقيق من جهة دولية .