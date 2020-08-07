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بهاء الحريري: حزب الله هو المسيطر على مرفأ بيروت وأطالب بتحقيق دولي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1439
بهاء الحريري: حزب الله هو المسيطر على مرفأ بيروت وأطالب بتحقيق دولي

بيروت (صدى):
وجه بهاء الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي تعرض للإغتيال ، اتهامات صريحة لحزب الله الإرهابي بشأن فاجعة بيروت التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي .

وقال "الحريري "أن حزب الله هو المسيطر على الميناء ومطار بيروت ويعلم الصادر والوارد ومن غير المعقول ان السلطات لم تكن تعلم بشحنة نترات الأمونيوم المخزنة .

وأضاف في تصريحات له : السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف تم السماح لهذه المادة القابلة للاحتراق بالبقاء في وسط هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة؟ .

وتابع : قرارهم كان بوضعها هناك في وسط مدينة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بمثابة كارثة كبرى. والآن لدينا مركز مدينة مدمر .

وأشار أنه لا يستطيع تحديد ما حدث بالضبط لكنه متأكد بأن “حزب الله” منظمة إرهابية معروفة، وأن علاقتهم التكافلية مع الحكومة تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون .

وطالب "الحريري " بتحقيق دولي عاجل حول هذا الإنفجار مؤكداً أنه لا يمكن إسنادالتحقيق للحكومة او الحزب وانه يجب ان يكون التحقيق من جهة دولية .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم
عبد الماجد
لاتسألون كرونا اسألو الناس عديمين الثقافة الذي جعلو من انفسهم ارض خصبة لكرونا
رائد
إذا عندك إثبات و أدلة قولة.. لأنه كلامك هذا بدون فايدة.. فية ناس ماتت و فية مصابين و أكثرهم فقدواْ منازلهم و الكل يريد معرفة من المتسبب بالأنفجار.. هل هو إهمال أو خطاء أو فعل فاعل
ابن حزم
‫الله يشفيهم ويعافيهم ويرفع عنا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
ليش الزعل من كلمة ( إعلامي ) ، اي شخص يعلن عن منتج ويتكلم عنه فهو إعلامي ، وهذا إعلام او إخبار عن هذا المنتج الذي يتكلم عنه .. .. اما إذا زعلهم على إطلاق وصف ( الإعلامية الأولى ) ، فهذا شي آخر ، راجع لهم ولمرياتهم في إطلاق الصفه .. لا تعليق لي عليه ..

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