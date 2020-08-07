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بالفيديو.. «أم طلال» توثق العزل المنزلي لأسرتها بعدما خالطتهم ولم تصيبها العدوى

Time منذ 38 دقيقة
Views 1550
بالفيديو.. «أم طلال» توثق العزل المنزلي لأسرتها بعدما خالطتهم ولم تصيبها العدوى

الرياض (صدى):
بالتزامن مع استمرار انتشار فيروس كورونا، وثّقت مواطنة تُعدى "أم طلال" العزل المنزلي لأفراد أسرتها المصابة بالفيروس المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أن زوجها خالط أحد المصابين وبعد ظهور بعض الأعراض عليه ذهب إلى عيادة "تطمن" وتأكد من إصابته بالفيروس.

وأضافت أنها خالطت أطفالها إذ أنه ظهرت عليهم الأعراض بعد بدء الحجر المنزلي لزوجها، لكنها لم تُصاب بفيروس كورونا .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم
عبد الماجد
لاتسألون كرونا اسألو الناس عديمين الثقافة الذي جعلو من انفسهم ارض خصبة لكرونا
رائد
إذا عندك إثبات و أدلة قولة.. لأنه كلامك هذا بدون فايدة.. فية ناس ماتت و فية مصابين و أكثرهم فقدواْ منازلهم و الكل يريد معرفة من المتسبب بالأنفجار.. هل هو إهمال أو خطاء أو فعل فاعل
ابن حزم
‫الله يشفيهم ويعافيهم ويرفع عنا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
ليش الزعل من كلمة ( إعلامي ) ، اي شخص يعلن عن منتج ويتكلم عنه فهو إعلامي ، وهذا إعلام او إخبار عن هذا المنتج الذي يتكلم عنه .. .. اما إذا زعلهم على إطلاق وصف ( الإعلامية الأولى ) ، فهذا شي آخر ، راجع لهم ولمرياتهم في إطلاق الصفه .. لا تعليق لي عليه ..

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