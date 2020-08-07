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وزارة الصحة توضح إمكانية استخدام المناديل المعقمة بدلًا من غسل اليدين

Time منذ ساعة
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وزارة الصحة توضح إمكانية استخدام المناديل المعقمة بدلًا من غسل اليدين

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن مدى إمكانية استخدام المناديل المعقمة أو معقم ديتول لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها.

وأوضحت الوزارة في ردها على أحد المتسائلين أنه " بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك؛ لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن ٦٠٪، كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها

وكان السؤال مفاده: " هل معقم ديتول أو المناديل المعقمة يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق؟ " .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمهم ويغفر لهم
عبد الماجد
لاتسألون كرونا اسألو الناس عديمين الثقافة الذي جعلو من انفسهم ارض خصبة لكرونا
رائد
إذا عندك إثبات و أدلة قولة.. لأنه كلامك هذا بدون فايدة.. فية ناس ماتت و فية مصابين و أكثرهم فقدواْ منازلهم و الكل يريد معرفة من المتسبب بالأنفجار.. هل هو إهمال أو خطاء أو فعل فاعل
ابن حزم
‫الله يشفيهم ويعافيهم ويرفع عنا الوباء
ابو محمد 😎 ✍️
ليش الزعل من كلمة ( إعلامي ) ، اي شخص يعلن عن منتج ويتكلم عنه فهو إعلامي ، وهذا إعلام او إخبار عن هذا المنتج الذي يتكلم عنه .. .. اما إذا زعلهم على إطلاق وصف ( الإعلامية الأولى ) ، فهذا شي آخر ، راجع لهم ولمرياتهم في إطلاق الصفه .. لا تعليق لي عليه ..

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