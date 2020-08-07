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وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش

Time منذ 21 دقيقة
Views 2005
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وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش

الرياض (صدى):
توفي مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، اليوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفقيد محمد العايش، توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا ليا قالوا // خابور مرتَّب ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. ومافعله به اشد ايلاماً من موته .. يستاهل ...
ابن حزم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغموونا اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب ومتهور ...
ابن حزم
الله يرحمه ويحسن اليه

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