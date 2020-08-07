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بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم أول الكليبين ومدته 13 يومًا

Time منذ 25 دقيقة
Views 1673
بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم أول الكليبين ومدته 13 يومًا

الرياض (صدى):
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام الكليبين ومدته 13 يومًا.

وقال خالد الزعاق، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم يوم الجمعة أول الكليبين : ومدته(13 يوماً)وهي الفاصلة بيننا وبين سهيل ".

وأضاف " الزعاق " : " وفيه يتسارع أخذ الليل من النهار وبعد (50يوماً)يتساوى طول الليل مع النهار وحينذاك تكون هي الأيام الألطف في السنة.. ومن أمثال أهالينا: (لا طلع الكليبين خذ الحفنه من المدين) أي خذ حفنة الرطب من مدي البسر " .

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ابو محمد 😎 ✍️
هذا ليا قالوا // خابور مرتَّب ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. ومافعله به اشد ايلاماً من موته .. يستاهل ...
ابن حزم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغموونا اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب ومتهور ...
ابن حزم
الله يرحمه ويحسن اليه

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