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مانشستر سيتي يحدد 30 مليون إسترليني لبيع غارسيا

Time منذ ساعة
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مانشستر سيتي يحدد 30 مليون إسترليني لبيع غارسيا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن مانشستر سيتي الإنجليزي، قد حدد المبلغ الذي تريده في مقابل بيع المدافع إيريك غارسيا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع إهتمام برشلونة بالتعاقد معه حيث وصل المبلغ المطلوب لمغادرته 30 مليون إسترليني.

وأعلن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أمس الخميس، أن غارسيا، البالغ من العمر 19 عامًا، يرفض تجديد عقده مع الفريق، وينتهي في يونيو 2021، فيما يتردد بان برشلونة ترغب في استعادة لاعبها السابق الذي كان يلعب لديها تحت 16 عام.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”BBC“ أن مانشستر سيتي يطلب 30 مليون إسترليني، للسماح برحيل غارسيا هذا الصيف ، فيما أوضحت بأن إدارة مانشستر سيتي على استعداد للإبقاء على غارسيا لموسم آخر، حال لم يتلق عرضًا مناسبًا هذا الصيف، ما يعني إمكانية رحيل اللاعب مجانًا بعد عام، حال عدم تجديد عقده.

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ابو محمد 😎 ✍️
هذا ليا قالوا // خابور مرتَّب ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. ومافعله به اشد ايلاماً من موته .. يستاهل ...
ابن حزم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغموونا اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب ومتهور ...
ابن حزم
الله يرحمه ويحسن اليه

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