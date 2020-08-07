أسطورة المصارعة يعترف بجريمة قتل على فيسبوك بعد 47 عام !

وكالات (صدى):
أثار المصارع مارتي جانيتي أسطورة الـ ـ WWE الجدل بإعتراف صادم له بجريمة قتل على موقع " فيس بوك " .
وكشف مارتي ملابسات الجريمة التي قام بها عندما كان عمره 13 عام وأبقاها سراً حتى صار عمره 60 عام .
وكتب "مارتي " قائلاً : كان عمري 13 عامًا، كنت أعمل في صالة بولينغ في فيكتوري لانس، وجاء رجل ووضع يده عليّ وجرني إلى الجزء الخلفي من المبنى، تعرفون بالفعل ما كان يحاول القيام به .
وتابع : كانت هذه هي المرة الأولى التي جعلت فيها رجلًا يختفي، لم يعثروا عليه قط، يجب أن ينظروا في نهر تشاتاهوتشي.
ورغم قيام مارتي بحذف المنشور لاحقاً إلا ان الشرطة بدأت التحقيق في اعترافه وفتشت في سجل المفقودين عام 1970 م حينما كان المصارع عمره 13 عام وتحاول الكشف عن لغز الجريمة.