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صورة عمرها أكثر من 50 عاما للملك سعود وأخيه الأمير فيصل
منذ 52 دقيقة
1603
1
الرياض (صدى):
وثقت صورة عمرها أكثر من 50 عاما الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الأمير فيصل.
والتقطت الصورة في بداية الستينيات الميلادية، وكان الأمير فيصل جينها يشغل منصب وزير الخارجية.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ليا قالوا // خابور مرتَّب ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. ومافعله به اشد ايلاماً من موته .. يستاهل ...
ابن حزم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغموونا اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب ومتهور ...
ابن حزم
الله يرحمه ويحسن اليه
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