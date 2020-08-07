وفاة لاعب الهلال السابق مرشد العتيبي

ماجد محمد (صدى):
رحل عن الحياة لاعب هجر والهلال، ولاعب المنتخب الوطني الأسبق مرشد بن عبدالرحمن العتيبي، في مسقط رأسه بمدينة الهفوف في محافظة الأحساء
وبدأ الراحل مرشد العتيبي، حياته الرياضية في نادي التقدم – أصبح هجر لاحقاً – بالأحساء سنة 1385هـ ، ثم ارتدى قميص نادي الهلال مع بداية موسم 1387هـ. وخلال مسيرته الرياضية مثل منتخب المنطقة الشرقية عام (1368هـ)، ثم منتخب الوسطى (1387هـ) فضلا عن المنتخب الأول عام 1388هـ.
وانتقل لنادي الهلال عبر وساطة زميله كابتن المنتخب والهلال سلطان بن مناحي “رحمه الله” ثم جهود مثمرة قادها الأمير هذلول بن عبدالعزيز والشيخ عبدالرحمن بن سعيد - رحمهما الله- وكانت أول مباراة لعبها للهلال ضد نادي الشباب في موسم 1387هـ ووفق في تسجيل هدفاً جميلاً كان بداية شهرته ومعرفة الجمهور به ووصف العتيبي ذلك الهدف بأنه كان بمثابه مفترق طرق بالنسبة له.