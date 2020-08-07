أبرز مزايا سيارة شيفروليه تراكس الجديدة

أميرة خالد (صدى):
أطلقت عملاق الشركة الأمريكية العريقة لصناعة السيارات شيفروليه، نسختها الاحدث من تراكس الجديد؛ حيث تنتمي لفئة عالم الـSUV متعددة الأستخدامات وتحتوي على محرك واحد لجميع الفئات الثلاثة ، وهو محرك مكون من 4 إسطوانات وبسعة تصل إلى 1.4 لتر مع شاحن توربيني.
ويصل استهلاك الوقود إلى جالون لكل 24 ميل على الطرق العادية وجالون لكل 29 ميل على الطرق السريعة؛ فيما ستتوفر باللون الأزرق الميتاك واللوني الرملي ولون الكوبر الداكن، فضلًا عن التنبيه عند الاصطدام الامامي ، نظام فرامل أوتوماتيك ، نظام رصد المشاه.
ويأتي ذلك إلى جانب نظام تحديد المسار ونظام رادار للحفاظ على مسافة آمنه بينها وبين السيارات الاخرى المجاورة، وتستطيع استيعاب 7 أشخاص بارتياحية ، وزودت شيفروليه ترافيس بكل الخصائص التي تحتاجها العائلة، وشاشة مالتيميديا ترفيهية تأتي بقياس 8 إنش.
وتعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس ويمكنها الاتصال بسهولة بانظمة آبل كاري بلاي لاسلكيا دون الحاجة إلى كابل توصيل مثل باقي السيارات، بالإضافة إلى ترافيس متعدد الأستخدامات الواجهة الامامية ، كما تتسم بالجرأة بفضل الشبك العريض والمصابيح الحادة والنحيفة للغاية مع مصابيح خلفية حديثة ذات طابع رياضي وتعمل بتكنولوجبا LED القوية.