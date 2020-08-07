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تصميم مزعج لهاتف آيفون المنتظر

Time منذ ساعة
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تصميم مزعج لهاتف آيفون المنتظر

وكالات (صدى):
ذكر خبير تقني، تسريبات مزعجة عم هاتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقه في أكتوبر المقبل، لافتًا إلى وجود عدد من التغييرات التي سيشهدها الهاتف.

وأوضح الخبير التقني، إن حواف الجهاز ستكون أكثر حدة ودقة، لكن ميزة التعرف على المستخدم عن طريق الوجه ستظل بدون تغيير، محتفظة بالمساحة نفسها؛ حيث ما يعرف بـ"النتوء" أو الـ(notch) أي الحافة الموجودة أعلى الهاتف، ستبقى كما جرى طرحها أول مرة في تصميم هاتف "آيفون X".

وكان قد قيل أن شركة "أبل" ستقوم بتقليص النتوء في هواتف "آيفون 12"، حيث أن هذا التغيير من شأنه أن يزيد من جمال التصميم؛ فيما تطرح الشركة أكثر من جهاز، وستعلن عن ثلاثة هواتف متفاوتة السعر، فمن الوارد أن يكون هذا النتوء محدودا في الجهاز الأغلى ضمن تشكيلة الهواتف المعلن عنها.

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ابو محمد 😎 ✍️
هذا ليا قالوا // خابور مرتَّب ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. ومافعله به اشد ايلاماً من موته .. يستاهل ...
ابن حزم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغموونا اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب ومتهور ...
ابن حزم
الله يرحمه ويحسن اليه

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