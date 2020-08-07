الأعداد السابقة للصحيفة

دولة تجذب المستثمرين: سجون للبيع !

Time منذ ساعة
Views 1879
دولة تجذب المستثمرين: سجون للبيع !

كييف (صدى):
في أغرب إعلان للبيع ، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن طرح سجونها القديمة للبيع امام المستثمرين بهدف تحديث منظومة السجون لديها .

وقال وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوسكا للصحفيين في سجن إيربين : سنبدأ عملية بيع ضخمة لسجون .

وتابع : السجون القديمة تحظى باهتمام كبير من المستثمرين” لأنها تتضمن مساحات شاسعة مجهزة و”حاضرة للاستخدام .

وسيتم بيع 100 سجن خلال الـ 10 سنوات المقبلة على أن يتم نقل المساجين إلى مراكز احتجاز اخرى .

الجدير بالذكر أن أوكرانيا بها من 52 ألف شخص في 131 سجناً في أوكرانيا، بحسب الأرقام الرسمية، وغالبية هذه المنشآت متهالكة وقديمة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا ليا قالوا // خابور مرتَّب ..
ابو محمد 😎 ✍️
احسن .. .. ومافعله به اشد ايلاماً من موته .. يستاهل ...
ابن حزم
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغموونا اللهم امين
ابو محمد 😎 ✍️
اصهب ومتهور ...
ابن حزم
الله يرحمه ويحسن اليه

أخر الأخبار

بالصور.. اخطر لحظات هجوم ثور شرس على مصارع شهير
بالصور.. اخطر لحظات هجوم ثور شرس على مصارع شهير
Time منذ 15 دقيقة Views 187
وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش
وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش
Time منذ 20 دقيقة Views 1965
بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم أول الكليبين ومدته 13 يومًا
بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم أول الكليبين ومدته 13 يومًا
Time منذ 23 دقيقة Views 1641
بالفيديو .. الدعم السعودي للبنان هو الأكبر من بين المساعدات المقدمة
بالفيديو .. الدعم السعودي للبنان هو الأكبر من بين المساعدات المقدمة
Time منذ 25 دقيقة Views 1461
بالفيديو.. ترامب يخطئ في اسم دولة أثناء كلمته ولاية أوهايو
بالفيديو.. ترامب يخطئ في اسم دولة أثناء كلمته ولاية أوهايو
Time منذ 29 دقيقة Views 1453
أسطورة المصارعة يعترف بجريمة قتل على فيسبوك بعد 47 عام !
أسطورة المصارعة يعترف بجريمة قتل على فيسبوك بعد 47 عام !
Time منذ 36 دقيقة Views 1757
منظمة الصحة العالمية تحدد شرطاً لتقليل أضرار كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي
منظمة الصحة العالمية تحدد شرطاً لتقليل أضرار كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي
Time منذ 42 دقيقة Views 1563
ترامب يوقع قرارا بحظر تطبيقي TikTok و WeChat
ترامب يوقع قرارا بحظر تطبيقي TikTok و WeChat
Time منذ 43 دقيقة Views 1446
وفاة لاعب الهلال السابق مرشد العتيبي
وفاة لاعب الهلال السابق مرشد العتيبي
Time منذ 49 دقيقة Views 1976
صورة عمرها أكثر من 50 عاما للملك سعود وأخيه الأمير فيصل
صورة عمرها أكثر من 50 عاما للملك سعود وأخيه الأمير فيصل
Time منذ 51 دقيقة Views 1599