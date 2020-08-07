دولة تجذب المستثمرين: سجون للبيع !

كييف (صدى):
في أغرب إعلان للبيع ، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن طرح سجونها القديمة للبيع امام المستثمرين بهدف تحديث منظومة السجون لديها .
وقال وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوسكا للصحفيين في سجن إيربين : سنبدأ عملية بيع ضخمة لسجون .
وتابع : السجون القديمة تحظى باهتمام كبير من المستثمرين” لأنها تتضمن مساحات شاسعة مجهزة و”حاضرة للاستخدام .
وسيتم بيع 100 سجن خلال الـ 10 سنوات المقبلة على أن يتم نقل المساجين إلى مراكز احتجاز اخرى .
الجدير بالذكر أن أوكرانيا بها من 52 ألف شخص في 131 سجناً في أوكرانيا، بحسب الأرقام الرسمية، وغالبية هذه المنشآت متهالكة وقديمة .