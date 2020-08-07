صور تنشر لأول مرة لأكياس «نترات الأمونيوم» المتسببة في انفجار بيروت

بيروت (صدى):
انتشرت خلال الساعات الماضية صوراً تنشر لأول مرة لر لأكياس “نترات الأمونيوم” المتسببة في الانفجار الذى وقع يوم الثلاثاء الماضي في بيروت.
وأظهرت الصور كميات كبيرة من “نترات الأمونيوم” الموجودة بداخل عنبر 12 في مرفأ بيروت، فيما أكد مسؤولين أن العنبر احتوى على مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء، الأمر الذى أدى لوقوع كارثة الانفجار.
الجدير بالذكر أن الانفجار أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحي بجانب أضراراً أخرى طالت أجزاء من بيروت، فيما قامت السلطات اللبنانية باستجواب العديد من المسؤولين في المرفأ وإدارة الجمارك.