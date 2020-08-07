بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لشاب صُدم بوفاة شقيقه في انفجار بيروت

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة لشاب لبناني ينفجر غضباً خلال مقابلة تلفزيونية عقل وفاة أخيه البالغ من العمر 42 عاماً في انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.
وأوضح الشاب المكلوم: " أنا خيي توفى ودفنته، وعنده توأم بنات تسع سنين، راح كرامة شو؟ محروق قلبنا انكسرنا.. انهدينا.. بنته بتقلي وين أبي شو أحكيلها أقلها مات، لا إله إلا الله محمد رسول الله" .
وتابع: " محروق مخنوق، أنا بشتغل هون على المرفأ العالم بتتصل فيا تطمن عني أنا بعدي عايش بدي حق خيي، الكل بقول ما بنعرف ما كنا نعرف مين للي بيعرف " .
وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا.