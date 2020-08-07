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بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لشاب صُدم بوفاة شقيقه في انفجار بيروت

Time منذ 3 دقائق
Views 1128
بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لشاب صُدم بوفاة شقيقه في انفجار بيروت

بيروت (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة لشاب لبناني ينفجر غضباً خلال مقابلة تلفزيونية عقل وفاة أخيه البالغ من العمر 42 عاماً في انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وأوضح الشاب المكلوم: " أنا خيي توفى ودفنته، وعنده توأم بنات تسع سنين، راح كرامة شو؟ محروق قلبنا انكسرنا.. انهدينا.. بنته بتقلي وين أبي شو أحكيلها أقلها مات، لا إله إلا الله محمد رسول الله" .

وتابع: " محروق مخنوق، أنا بشتغل هون على المرفأ العالم بتتصل فيا تطمن عني أنا بعدي عايش بدي حق خيي، الكل بقول ما بنعرف ما كنا نعرف مين للي بيعرف " .

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو سلطان
اذا الهلال يستطيع الفوز بجميع الاحوال . والحكم انتم جبتوه ليش الضجيج ؟ بس مالومك الابعة تقهر وتوجه . خلتك تهذي... افهمو يانصراويين مطرف لن يعود يحكم لكم مباريات خلاص ...
ابو حنان
انتبه لفريقك لايهبط ولاتطالع فوق حجمك
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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