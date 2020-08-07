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شاهد.. بالتفاصيل دور استخبارات المملكة في تحرير الكويت

Time منذ 5 دقائق
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شاهد.. بالتفاصيل دور استخبارات المملكة في تحرير الكويت

الرياض (صدى):
تطرق رئيس إستخبارات المملكة الأسبق الأمير تركي الفيصل إلى الحديث عن تدريب المجموعات الكويتية بالمملكة لمساعة المقاومة والعمليات التي تم تنفيذها ضد القوات العراقية بالكويت تحت إشرافهم، وذلك خلال غزو العراق للكويت.

وأوضح الفيصل، في الجزء الخامس عشر من برنامج "الصندوق الأسود" ، بأن وزارة داخلية المملكة نسّقت مع نظيرتها الكويتية في العديد من الأمور، وجرى تشكيل وحدات عسكرية كويتية من الكويتيين الذين خرجوا من البلاد، لكي يتم تجهيزهم لصد العدوان على الكويتن مردفا بـأن الإستخبارات العامة تولت التنسيق مع الأجهزة الاستخبارية الكويتية بالتعاون مع أجهزة من دولة أخرى، لتدريب الكويتيين ليصبحوا مجاهدين متطوعين للعودة للكويت، بهدف توفير المعلومات عن الحاصل داخل الكويتي، ويقدموا معلومات للمقاومة التي نشأت هناك لمقاومة الغزو العراقي.

وتابع بأن المملكة أرسلت متطوعين من الاستخبارات العامة السعودية على شكل بدو إلى الكويت ليجلبوا معلومات وينفذوا عمليات خاصة، ولم تكتشف السلطات العراقية الأمر، ونجحت بعض المحاولات وفشلت أخرى، مشيراً إلى أن العمليات التي كان يقومون بها تستهدف القوات العراقية واستمرت حتى انتهى الغزو.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو سلطان
اذا الهلال يستطيع الفوز بجميع الاحوال . والحكم انتم جبتوه ليش الضجيج ؟ بس مالومك الابعة تقهر وتوجه . خلتك تهذي... افهمو يانصراويين مطرف لن يعود يحكم لكم مباريات خلاص ...
ابو حنان
انتبه لفريقك لايهبط ولاتطالع فوق حجمك
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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