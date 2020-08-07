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ميزة جديدة بـ «واتساب» تتيح عملية البحث المتقدم داخل التطبيق

Time منذ ساعة
Views 1685
ميزة جديدة بـ «واتساب» تتيح عملية البحث المتقدم داخل التطبيق

وكالات (صدى):
أضاف تطبيق واتساب بيتا على نظام أندرويد ميزة " البحث المتقدم " والذي يمتاز بقدرته على تحسين وظيفة البحث داخل محادثات الدردشة، وذلك بإضافة عناصر تسمح لك بتصفية عمليات البحث داخل التطبيق، كما أصبح بإمكان مستخدمي واتساب البحث عن الصور ومقاطع الفيديو وملفات ”جيف“ والصوت والمستندات، حيث كان الأمر يقتصر في السابق على البحث عن الرسائل فقط.

وأوضحت تقاربر بأن طرح الميزة لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد بتطبيق واتساب بيتا، يأتي بعد أشهر من تطبيق نفس الميزة على نظام آي أو اس، كما يمكن لوضع ”البحث المتقدم“ العثور على الوسائط والمستندات والروابط من مربع بحث المحادثة أو عبر التطبيق. للقيام بذلك، ما عليك سوى الوصول إلى أداة البحث، وتحديد أحد أنواع الملفات المتوقعة والبحث عن عنوانها.

ومن الضروري التأكد من تحديث تطبيق المراسلة المثبت على الهاتف المحمول بشكل صحيح. مع ذلك، قد لا تُتاح الميزة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مستخدمين لديهم نسخة محدثة من التطبيق، لكن الميزة الجديدة لم تعمل بعد، ولتلافي ذلك ينصح ” WABetaInfo “ بحذف تطبيق واتساب وإعادة تنزيله من جديد، وعند إعادة تثبيت التطبيق، يجب أن تكون قد حصلت على أحدث الإصدارات المحدثة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو سلطان
اذا الهلال يستطيع الفوز بجميع الاحوال . والحكم انتم جبتوه ليش الضجيج ؟ بس مالومك الابعة تقهر وتوجه . خلتك تهذي... افهمو يانصراويين مطرف لن يعود يحكم لكم مباريات خلاص ...
ابو حنان
انتبه لفريقك لايهبط ولاتطالع فوق حجمك
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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