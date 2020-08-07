ردة فعل عنيفة لسلاف فواخرجي على رغبة زوجها الزواج سرًا

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان السوري وائل رمضان، اليوم الجمعة، عن ردة فعل زوجته الممثلة سلاف فواخرجي، حينما أخبرها بأنه ينوي الزواج من امرأة أخرى بشكل سري.
وقال وائل رمضان عبر حسابه على إنستغرام، أن فواخرجي شردت قليلاً واستبعدت أن يتمكن من فعل ذلك سراً؛ حيث كتب: "والله.. قلتلها لمرتي: لح أتزوج عليكي بالسر.. (صفنت شوي) وقالتلي: بالسر!! عن مين؟ " .
وتابع الفنان السوري: " بس خلصت القصة وانتو تخيلوا شو صار بعدين لحالكن" ، في إشارة إلى وجود ردة فعل عنيفة منها على ما قاله؛ لترد سلاف فواخرجي عليه ممازحة ومستغربة ما قاله، قائلة: " وكمان عم تحلف ".