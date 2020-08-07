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ردة فعل عنيفة لسلاف فواخرجي على رغبة زوجها الزواج سرًا

Time منذ يوم
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ردة فعل عنيفة لسلاف فواخرجي على رغبة زوجها الزواج سرًا

أميرة خالد (صدى):
كشف الفنان السوري وائل رمضان، اليوم الجمعة، عن ردة فعل زوجته الممثلة سلاف فواخرجي، حينما أخبرها بأنه ينوي الزواج من امرأة أخرى بشكل سري.

وقال وائل رمضان عبر حسابه على إنستغرام، أن فواخرجي شردت قليلاً واستبعدت أن يتمكن من فعل ذلك سراً؛ حيث كتب: "والله.. قلتلها لمرتي: لح أتزوج عليكي بالسر.. (صفنت شوي) وقالتلي: بالسر!! عن مين؟ " .

وتابع الفنان السوري: " بس خلصت القصة وانتو تخيلوا شو صار بعدين لحالكن" ، في إشارة إلى وجود ردة فعل عنيفة منها على ما قاله؛ لترد سلاف فواخرجي عليه ممازحة ومستغربة ما قاله، قائلة: " وكمان عم تحلف ".

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى
سويلم الهزيمي
طيب اركب سيارتك يكلب وانحش والحرمه وزعلانه غني ليل مطولك
عبدالله جبران محمد آل زاهر
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكان في البيت حق ابوي
زائر
بصرف النظر عن كونهم يهود أو غير يهود والغرض من لم شملهم فالمنظر يدعو للشفقة والرحمة لمثل هذه المواقف ، كبار سن وأطفال لا علاقة لهم بالمواقف السياسية ـ أسرة مشردة تم لم شملهم ( وجهة نظر فقط )
علي العسري
وزير التعليم محتار هل يكون حضوريا أو عن بعد يريد الطلاب يستفيدوا من الدروس وفي نفس الوقت خائف على صحتهم وفقك الله يا وزير التعليم

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