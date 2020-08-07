قرقاش: اتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب

أبوظبي (صدى):
أوضح وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش بأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان يعد انتصارللقانون الدولي على قانون الغاب .
وقال قرقاش عبر حسابه "تويتر" بأن النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية“.
ويذكر أن مصر واليونان وقعتا أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى القاهرة.