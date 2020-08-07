الأعداد السابقة للصحيفة

قرقاش: اتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب

Time منذ ساعة
Views 1739
قرقاش: اتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب

أبوظبي (صدى):
أوضح وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش بأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان يعد انتصارللقانون الدولي على قانون الغاب .

وقال قرقاش عبر حسابه "تويتر" بأن النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية“.

ويذكر أن مصر واليونان وقعتا أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال زيارة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى القاهرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. بارك الله فيهم جميعاً المعلم والمتعلم ، وجمعنا وإياهم ووالدينا في جنات النعيم .. آمين ..
ناصر
السمنه ام الامراض خففوا اوزانكم .. وتحركوا بالمشي والرياضه قالوا وصدقوا : الحركه بركه والمويه الراكده تعفن

أخر الأخبار

بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لشاب صُدم بوفاة شقيقه في انفجار بيروت
بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لشاب صُدم بوفاة شقيقه في انفجار بيروت
Time منذ 3 دقائق Views 1109
شاهد.. بالتفاصيل دور استخبارات المملكة في تحرير الكويت
شاهد.. بالتفاصيل دور استخبارات المملكة في تحرير الكويت
Time منذ 5 دقائق Views 1168
وفاة «أم ليان وراما الدخيل» بعد صراع مع فيروس كورونا
وفاة «أم ليان وراما الدخيل» بعد صراع مع فيروس كورونا
Time منذ 7 دقائق Views 223
ارتفاع ضحايا تفجير بيروت إلى 154 شخصًا
ارتفاع ضحايا تفجير بيروت إلى 154 شخصًا
Time منذ 11 دقيقة Views 1276
شاب يحاول اغتصاب فتاة في الشارع !
شاب يحاول اغتصاب فتاة في الشارع !
Time منذ 18 دقيقة Views 389
فيديو مؤثر لطلاب يلتقون مدير مدرستهم بالخرج بعد 40 عام !
فيديو مؤثر لطلاب يلتقون مدير مدرستهم بالخرج بعد 40 عام !
Time منذ 26 دقيقة Views 1571
بالصور.. حاكم إمارة دبي يتجول بالدراجة بين شوارعها
بالصور.. حاكم إمارة دبي يتجول بالدراجة بين شوارعها
Time منذ 35 دقيقة Views 1647
بالفيديو.. سبب تغير ملامح بدرو البراهيم خلال فترة زواجها
بالفيديو.. سبب تغير ملامح بدرو البراهيم خلال فترة زواجها
Time منذ 45 دقيقة Views 399
بالفيديو.. وصول أول طائرة سعودية للبنان والكشف عن آلية توزيع المساعدات
بالفيديو.. وصول أول طائرة سعودية للبنان والكشف عن آلية توزيع المساعدات
Time منذ 51 دقيقة Views 1839
‏وزير الداخلية اللبناني: السعودية الدولة الأساس في المنطقة
‏وزير الداخلية اللبناني: السعودية الدولة الأساس في المنطقة
Time منذ 56 دقيقة Views 1865