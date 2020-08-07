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بالفيديو.. لحظة انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع عون وماكرون في بيروت

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. لحظة انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع عون وماكرون في بيروت

بيروت (صدى):
شهد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره اللبناني العماد ميشال عون، في الصالة الرئاسية بمطار بيروت، أمس الخميس، موقفًا محرجًا حينما انقطعت الكهرباء.

وكشف مقطع فيديو، لحظة انقطاع الكهرباء في القاعة التي استقبل فيها الرئيس اللبناني نظيره الفرنسي أثناء الحديث بينهما، بحسب قناة "العربية"، وذلك خلال زيارة رسمية لماكررن إلى بيروت في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 135 شخصا في المدينة.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه يتعهد بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. بارك الله فيهم جميعاً المعلم والمتعلم ، وجمعنا وإياهم ووالدينا في جنات النعيم .. آمين ..
ناصر
السمنه ام الامراض خففوا اوزانكم .. وتحركوا بالمشي والرياضه قالوا وصدقوا : الحركه بركه والمويه الراكده تعفن
زئير الأسد
بيشوف مقولة البحر يكذب الغطاس

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