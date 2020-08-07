بالفيديو.. لحظة انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع عون وماكرون في بيروت

بيروت (صدى):
شهد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره اللبناني العماد ميشال عون، في الصالة الرئاسية بمطار بيروت، أمس الخميس، موقفًا محرجًا حينما انقطعت الكهرباء.
وكشف مقطع فيديو، لحظة انقطاع الكهرباء في القاعة التي استقبل فيها الرئيس اللبناني نظيره الفرنسي أثناء الحديث بينهما، بحسب قناة "العربية"، وذلك خلال زيارة رسمية لماكررن إلى بيروت في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 135 شخصا في المدينة.
وأكد الرئيس الفرنسي، أنه يتعهد بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.