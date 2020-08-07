بنزيما متحفز للرد على غوارديولا خلال المباراة القادمة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن كريم بنزيما، متحفز للرد على بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حيث يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديولا في تساؤل وجه إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن تشبيه بنزيما بميسي ورد: "بنزيما لاعب استثنائي، لكن منذ أن كان في ليون ومنذ كنتُ في برشلونة وحتى اليوم، هناك 20 لاعبا سئلت عنهم بمقارنتهم بميسي، لذا تمت إضافته للقائمة الآن".
وكان بنزيما قد شاهد تصريح غوارديولا وكان غاضبًا ليس لأنه يرى نفسه أفضل من ميسي، ولكن بسبب الطريقة التي عبر بها بيب عن ذلك، حيث أوضحت التقارير بأن بنزيما حوّل هذا الغضب إلى حافز، ويريد بدء المباراة للرد على غوارديولا على أرض الملعب.