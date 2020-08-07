الأعداد السابقة للصحيفة

بنزيما متحفز للرد على غوارديولا خلال المباراة القادمة

Time منذ ساعتين
Views 1751
بنزيما متحفز للرد على غوارديولا خلال المباراة القادمة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن كريم بنزيما، متحفز للرد على بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حيث يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في تساؤل وجه إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن تشبيه بنزيما بميسي ورد: "بنزيما لاعب استثنائي، لكن منذ أن كان في ليون ومنذ كنتُ في برشلونة وحتى اليوم، هناك 20 لاعبا سئلت عنهم بمقارنتهم بميسي، لذا تمت إضافته للقائمة الآن".

وكان بنزيما قد شاهد تصريح غوارديولا وكان غاضبًا ليس لأنه يرى نفسه أفضل من ميسي، ولكن بسبب الطريقة التي عبر بها بيب عن ذلك، حيث أوضحت التقارير بأن بنزيما حوّل هذا الغضب إلى حافز، ويريد بدء المباراة للرد على غوارديولا على أرض الملعب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحمهما الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. بارك الله فيهم جميعاً المعلم والمتعلم ، وجمعنا وإياهم ووالدينا في جنات النعيم .. آمين ..
ناصر
السمنه ام الامراض خففوا اوزانكم .. وتحركوا بالمشي والرياضه قالوا وصدقوا : الحركه بركه والمويه الراكده تعفن
زئير الأسد
بيشوف مقولة البحر يكذب الغطاس

أخر الأخبار

بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لشاب صُدم بوفاة شقيقه في انفجار بيروت
بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لشاب صُدم بوفاة شقيقه في انفجار بيروت
Time منذ دقيقتين Views 1104
شاهد.. بالتفاصيل دور استخبارات المملكة في تحرير الكويت
شاهد.. بالتفاصيل دور استخبارات المملكة في تحرير الكويت
Time منذ 4 دقائق Views 1165
وفاة «أم ليان وراما الدخيل» بعد صراع مع فيروس كورونا
وفاة «أم ليان وراما الدخيل» بعد صراع مع فيروس كورونا
Time منذ 6 دقائق Views 220
ارتفاع ضحايا تفجير بيروت إلى 154 شخصًا
ارتفاع ضحايا تفجير بيروت إلى 154 شخصًا
Time منذ 11 دقيقة Views 1273
شاب يحاول اغتصاب فتاة في الشارع !
شاب يحاول اغتصاب فتاة في الشارع !
Time منذ 18 دقيقة Views 385
فيديو مؤثر لطلاب يلتقون مدير مدرستهم بالخرج بعد 40 عام !
فيديو مؤثر لطلاب يلتقون مدير مدرستهم بالخرج بعد 40 عام !
Time منذ 26 دقيقة Views 1559
بالصور.. حاكم إمارة دبي يتجول بالدراجة بين شوارعها
بالصور.. حاكم إمارة دبي يتجول بالدراجة بين شوارعها
Time منذ 34 دقيقة Views 1647
بالفيديو.. سبب تغير ملامح بدرو البراهيم خلال فترة زواجها
بالفيديو.. سبب تغير ملامح بدرو البراهيم خلال فترة زواجها
Time منذ 45 دقيقة Views 393
بالفيديو.. وصول أول طائرة سعودية للبنان والكشف عن آلية توزيع المساعدات
بالفيديو.. وصول أول طائرة سعودية للبنان والكشف عن آلية توزيع المساعدات
Time منذ 51 دقيقة Views 1839
‏وزير الداخلية اللبناني: السعودية الدولة الأساس في المنطقة
‏وزير الداخلية اللبناني: السعودية الدولة الأساس في المنطقة
Time منذ 56 دقيقة Views 1865
ميزة جديدة بـ «واتساب» تتيح عملية البحث المتقدم داخل التطبيق
ميزة جديدة بـ «واتساب» تتيح عملية البحث المتقدم داخل التطبيق
Time منذ ساعة Views 1672
ردة فعل عنيفة لسلاف فواخرجي على رغبة زوجها الزواج سرًا
ردة فعل عنيفة لسلاف فواخرجي على رغبة زوجها الزواج سرًا
Time منذ ساعة Views 1687
قرقاش: اتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب
قرقاش: اتفاقية ترسيم الحدود المصرية اليونانية انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب
Time منذ ساعة Views 1737
أمانة جدة تُزيل تعديات بمساحة 8700 متر مربع في ذهبان
أمانة جدة تُزيل تعديات بمساحة 8700 متر مربع في ذهبان
Time منذ ساعة Views 1169
5علامات تنذر بمرض خطير شائع بين النساء
5علامات تنذر بمرض خطير شائع بين النساء
Time منذ ساعتين Views 1422
تراجع سعر النفط بنسبة 0.31 %
تراجع سعر النفط بنسبة 0.31 %
Time منذ ساعتين Views 1629
شاب ينتحر بسلاح ناري بعد نقاش مع والده
شاب ينتحر بسلاح ناري بعد نقاش مع والده
Time منذ ساعتين Views 773
بالفيديو.. لحظة انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع عون وماكرون في بيروت
بالفيديو.. لحظة انقطاع الكهرباء أثناء اجتماع عون وماكرون في بيروت
Time منذ ساعتين Views 2840
قائمة بأطعمة يجب تناولها بحذر للحفاظ على نسبة الكوليسترول
قائمة بأطعمة يجب تناولها بحذر للحفاظ على نسبة الكوليسترول
Time منذ ساعتين Views 1382
بنزيما متحفز للرد على غوارديولا خلال المباراة القادمة
بنزيما متحفز للرد على غوارديولا خلال المباراة القادمة
Time منذ ساعتين Views 1751