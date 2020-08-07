«سابك» تتوقع تحسنًا بدايةً من الربع الثالث

الرياض (صدى):
أكد المهندس يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، أنه يتوقع تحسنا بداية من الربع الثالث، لافتًا إلى أن الضغط على الطلب لا يزال قائما، فيما مستقبل الطلب تحركه الضبابية في سوق الطاقة.
وقال يوسف البنيان، خلال المؤتمر الافتراضي لاستعراض نتائج سابك المالية للربع الثاني 2020 أمس الخميس، أن أوضاع السوق ستفرض ضغوطا على صناعة الكيماويات لبقية العام الجاري، مؤكدًا مواصلة الشركة في ظل مناخ الاقتصاد الكلي الصعب حاليا التزامها بأهم أولوياتها المتمثلة في الحفاظ على ميزانية قوية وتصنيف ائتماني مستقل ومميز، وتقديم أرباح تنافسية للمساهمين.
وصرح "البنيان" أن متوسط أسعار البتروكيماويات انخفض 18% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2020 وتراجع 27% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2019، مبينا أنه على الرغم من التحديات، تراجع الإنتاج 1% فقط مقارنة بالربع الأول 2020، كما أن أسعار الكيماويات تراجعت 30% مقارنة بالربع الأول، بينما تراجعت أسعار المغذيات الزراعية 18%، والبوليميرات 11%.