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استشاري أمراض معدية: المتعافين من كورونا لديهم مناعة ولا يشكلون مصدرًا للعدوى

Time منذ 34 دقيقة
Views 1526
استشاري أمراض معدية: المتعافين من كورونا لديهم مناعة ولا يشكلون مصدرًا للعدوى

الرياض (صدى):
أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، اليوم الجمعة، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد لديهم مناعة من الفيروس ولا يشكلون مصدرًا للعدوى.

وقال الدكتور سميح غزال، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏الناس اللي جتهم كورونا وتعافوا منها (10 ايام بعد الاصابة) أكثر أمانا من غيرهم، ولا يشكلوا مصدر للعدوي لغيرهم" .

وأضاف استشاري الأمراض المعدية، أن: " لديهم مناعة بحول الله ولم يثبت إلى الآن إصابة أحدهم للمرة الثانية. ويجب أن يحتفي بهم المجتمع لا أن يوصمهم بما ليس فيهم " .

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أحدث التعليقات

نبيل
عليك بالقران و كثرة السجود علاج رباني من عند الواحد الاحد
شرحبيل
مات ما احد جاب إلى قتله.. وعند الله تجتمع الخصوم
احمد
الله يهديه بس لطريق الحق
ابي اشخ
كان فيها دراهم كان طلبتم جمل يعني من ال٢٠ مليون وطالع
شرحبيل
طيب كويس كافؤ إلى سرق هذي الماده

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