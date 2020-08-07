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متنزه الملك فهد بغابة "سقام" وجهة سياحية لأهالي نجران

Time منذ ساعة
Views 659
متنزه الملك فهد بغابة "سقام" وجهة سياحية لأهالي نجران
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أحدث التعليقات

نبيل
عليك بالقران و كثرة السجود علاج رباني من عند الواحد الاحد
شرحبيل
مات ما احد جاب إلى قتله.. وعند الله تجتمع الخصوم
احمد
الله يهديه بس لطريق الحق
ابي اشخ
كان فيها دراهم كان طلبتم جمل يعني من ال٢٠ مليون وطالع
شرحبيل
طيب كويس كافؤ إلى سرق هذي الماده

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