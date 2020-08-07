بالفيديو.. أروى للمشككين بوطنيتها: "أنا يمنية بحكم الجنسية وبيروت حياتي"

فهمي محمد (صدى):
استنكرت الفنانة اليمنية أروى، تشكيك البعض في وطنيتها وانتمائها لبلادها لمجرد بكائها على ما حدث في بيروت.
وكانت أروى قد ظهرت في مقطع فيديو وهي في نوبة بكاء بسبب الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت، معربة عن حزنها الشديد.
وشن البعض هجومًا ضدها واعتبروا أنها حزنت كثيرًا على حادث بيروت بينما لم تبد أي رد فعل تجاه ما يحدث في اليمن.
وأشارت إلى أن اليمن بلدها بحكم الجنسية، وبحكم أنها إنسانة أصيلة ما تنكر ذلك أبدا، لكنها لم تجلس في بلدها الأصلي إلا أسبوعا.
وأضافت: " حابة أقول للي بيقولولي أنتي ما حزنتي على بلدك مثل ما حزنتي على بيروت، أنا في بيروت وأهل زوجي فيها وبنتي اتولدت فيها وكل حياتي على أرضها وأكلت وشربت فيها، وفرحت وحزنت مع أهلها ومريت بنفس المعاناة اللي هما مروا فيها، ولست من الناس اللي مع أول أزمة هحمل نفسي وأمشي " .