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بالفيديو.. أروى للمشككين بوطنيتها: "أنا يمنية بحكم الجنسية وبيروت حياتي"

Time منذ 3 دقائق
Views 1090
بالفيديو.. أروى للمشككين بوطنيتها: "أنا يمنية بحكم الجنسية وبيروت حياتي"

فهمي محمد (صدى):
استنكرت الفنانة اليمنية أروى، تشكيك البعض في وطنيتها وانتمائها لبلادها لمجرد بكائها على ما حدث في بيروت.

وكانت أروى قد ظهرت في مقطع فيديو وهي في نوبة بكاء بسبب الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت، معربة عن حزنها الشديد.

وشن البعض هجومًا ضدها واعتبروا أنها حزنت كثيرًا على حادث بيروت بينما لم تبد أي رد فعل تجاه ما يحدث في اليمن.

وأشارت إلى أن اليمن بلدها بحكم الجنسية، وبحكم أنها إنسانة أصيلة ما تنكر ذلك أبدا، لكنها لم تجلس في بلدها الأصلي إلا أسبوعا.

وأضافت: " حابة أقول للي بيقولولي أنتي ما حزنتي على بلدك مثل ما حزنتي على بيروت، أنا في بيروت وأهل زوجي فيها وبنتي اتولدت فيها وكل حياتي على أرضها وأكلت وشربت فيها، وفرحت وحزنت مع أهلها ومريت بنفس المعاناة اللي هما مروا فيها، ولست من الناس اللي مع أول أزمة هحمل نفسي وأمشي " .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
رغم أني اتحادي ولكن أتوقع فوز الأهلي فالاتحاد عطفا عن المباريات الودية فقد عكست حالته الفنية من ضعف دفاعي ووسط وهجوم
أبو كنان
يا إلهي شوكة واحدة تقضي عليها؟! المفروض أهلها ما يدخلون ريحة الجمبري لبيتهم
abdul
" ... كشفت عن مراسلات " إباحي " بين عدد من المقبوض عليهن والزبائن ..." .. القبض فقط علي البنات . اما الزبائن الأكابر وأبناء علية القوم والاجانب المليونيراتية لديهم حماية حزبية وسلطوية ودولاراتية..
أبو كنان
نعم هناك خطأ تحكيمي فادح على النصر وركلة جزاء لم تحتسب ولكن الهلال كان أميز وأفضل ومستحق للبطولة وليس الفوز فقط حتى في مبارياته الودية السابقة فاز في اثنتين وتعادل في واحدة عكس النصر فقد كشفت الوديات ضعف هجومي ودفاعي وعدم استعداد لمباراة الديربي كنت أشجع النصر ولكن الهلال كان الأفضل والخلاصة: انتصر الهلال وانتصرت معه إدارة الهلال فهي برأيي الأفضل من بين كل الإدارات... إدارة مميزة تعرف كيف تدير الفريق وتؤهل وتحتوي اللاعبين وتختار المحترفين باحترافية عالية وتخطط للمستقبل وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات وأي لاعب يأتي للهلال يكون مرتاح نفسيا وماليا وفنيا وإداريا فما شاء الله اللهم بارك
رانيا
بصراحة مهيب اكبر همنا ومالها اهمية

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