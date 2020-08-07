تركي آل الشيخ: "أشعر بغربة زمن"

الرياض (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، قصيدة جديدة من تأليفه عن الغربة والزمن.
وقال آل الشيخ في أبيات القصيدة:
أشعر بغربة زمن وغربة أصحاب ووجيه
وأشعر إن قلبي وطن مالقى احدن يحتويه
وآه ياليل الشجن وقفت الدنيا عليه
من حزن إلى حزن وكل هم الدنيا فيه
متعبه هذي الحياه لا حبيب ولا رفيق
وكل دمعه وكل آه تشعل الدنيا حريق
وأنا من كل اتجاه أشعر إن الدنيا ضيق
الوجع طوّل مداه وتهت في نصف الطريق
يذكر أن آل الشيخ تعرض لوعكة صحية مؤخرًا سافر على إثرها إلى نيويورك فى رحلة علاج.