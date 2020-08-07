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تركي آل الشيخ: "أشعر بغربة زمن"

Time منذ 5 دقائق
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تركي آل الشيخ: "أشعر بغربة زمن"

الرياض (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، قصيدة جديدة من تأليفه عن الغربة والزمن.

وقال آل الشيخ في أبيات القصيدة:

أشعر بغربة زمن وغربة أصحاب ووجيه

وأشعر إن قلبي وطن مالقى احدن يحتويه

وآه ياليل الشجن وقفت الدنيا عليه

من حزن إلى حزن وكل هم الدنيا فيه

متعبه هذي الحياه لا حبيب ولا رفيق

وكل دمعه وكل آه تشعل الدنيا حريق

وأنا من كل اتجاه أشعر إن الدنيا ضيق

الوجع طوّل مداه وتهت في نصف الطريق

يذكر أن آل الشيخ تعرض لوعكة صحية مؤخرًا سافر على إثرها إلى نيويورك فى رحلة علاج.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
رغم أني اتحادي ولكن أتوقع فوز الأهلي فالاتحاد عطفا عن المباريات الودية فقد عكست حالته الفنية من ضعف دفاعي ووسط وهجوم
أبو كنان
يا إلهي شوكة واحدة تقضي عليها؟! المفروض أهلها ما يدخلون ريحة الجمبري لبيتهم
abdul
" ... كشفت عن مراسلات " إباحي " بين عدد من المقبوض عليهن والزبائن ..." .. القبض فقط علي البنات . اما الزبائن الأكابر وأبناء علية القوم والاجانب المليونيراتية لديهم حماية حزبية وسلطوية ودولاراتية..
أبو كنان
نعم هناك خطأ تحكيمي فادح على النصر وركلة جزاء لم تحتسب ولكن الهلال كان أميز وأفضل ومستحق للبطولة وليس الفوز فقط حتى في مبارياته الودية السابقة فاز في اثنتين وتعادل في واحدة عكس النصر فقد كشفت الوديات ضعف هجومي ودفاعي وعدم استعداد لمباراة الديربي كنت أشجع النصر ولكن الهلال كان الأفضل والخلاصة: انتصر الهلال وانتصرت معه إدارة الهلال فهي برأيي الأفضل من بين كل الإدارات... إدارة مميزة تعرف كيف تدير الفريق وتؤهل وتحتوي اللاعبين وتختار المحترفين باحترافية عالية وتخطط للمستقبل وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات وأي لاعب يأتي للهلال يكون مرتاح نفسيا وماليا وفنيا وإداريا فما شاء الله اللهم بارك
رانيا
بصراحة مهيب اكبر همنا ومالها اهمية

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