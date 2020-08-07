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خبير يؤكد سرقة نترات الأمونيوم: لو انفجرت الكمية كاملة لاختفت بيروت عن الخارطة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1517
خبير يؤكد سرقة نترات الأمونيوم: لو انفجرت الكمية كاملة لاختفت بيروت عن الخارطة

موسكو (صدى):
أكد الخبير الروسي فيكتور موراخوفسكي، أنه من المستحيل أن تكون كمية نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت كميتها 2700 طن كما هو معلن.

وقال فيكتور: " بالتأكيد تم سرقة معظم كمية نترات الأمونيوم على مدى 6 سنوات ، لأن انفجار 2700 طن كان سيؤدي حتماً إلى إزالة بيروت عن الخارطة ".

وأضاف: " يبدو من هذا الانفجار أن كمية نترات الأمونيوم لا تتجاوز 300 طن فقط " .

ويأتي ذلك مغالطًا لتصريح رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بأن نحو 2750 طناً من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في مستودع بمرفأ بيروت لمدة ست سنوات، هي المسؤولة عن الانفجار.

وقارن لبنانيون انفجار بيروت بما شهدته تكساس قبل أكثر من 70 عامًا من انفجار مماثل، حيث انفجرت سفينتا شحن محملتان بنترات الأمونيوم في ميناء تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أسفر عن 486 قتيلاً وأكثر من 3000 جريح، وكانت محملة بـ 2300 طن فقط، معربين عن سعادتهم بسرقة باقي الكمية التي كان يمكن أن تدمر البلاد.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
رغم أني اتحادي ولكن أتوقع فوز الأهلي فالاتحاد عطفا عن المباريات الودية فقد عكست حالته الفنية من ضعف دفاعي ووسط وهجوم
أبو كنان
يا إلهي شوكة واحدة تقضي عليها؟! المفروض أهلها ما يدخلون ريحة الجمبري لبيتهم
abdul
" ... كشفت عن مراسلات " إباحي " بين عدد من المقبوض عليهن والزبائن ..." .. القبض فقط علي البنات . اما الزبائن الأكابر وأبناء علية القوم والاجانب المليونيراتية لديهم حماية حزبية وسلطوية ودولاراتية..
أبو كنان
نعم هناك خطأ تحكيمي فادح على النصر وركلة جزاء لم تحتسب ولكن الهلال كان أميز وأفضل ومستحق للبطولة وليس الفوز فقط حتى في مبارياته الودية السابقة فاز في اثنتين وتعادل في واحدة عكس النصر فقد كشفت الوديات ضعف هجومي ودفاعي وعدم استعداد لمباراة الديربي كنت أشجع النصر ولكن الهلال كان الأفضل والخلاصة: انتصر الهلال وانتصرت معه إدارة الهلال فهي برأيي الأفضل من بين كل الإدارات... إدارة مميزة تعرف كيف تدير الفريق وتؤهل وتحتوي اللاعبين وتختار المحترفين باحترافية عالية وتخطط للمستقبل وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات وأي لاعب يأتي للهلال يكون مرتاح نفسيا وماليا وفنيا وإداريا فما شاء الله اللهم بارك
رانيا
بصراحة مهيب اكبر همنا ومالها اهمية

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