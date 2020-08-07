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مصور يساهم في إنقاذ رجل بعد لحظات من انفجار بيروت

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مصور يساهم في إنقاذ رجل بعد لحظات من انفجار بيروت

بيروت (صدى):
تمكن مصور " رويترز " محمد عزاقير من إنقاذ أحد المصابين في انفجار بيروت، أثناء قيامه بعمله في توثيق اللحظات الأولى من الفاجعة.

وكان المصور قد حمل كاميرته وهرع إلى شوارع المدينة، في محاولة لتحديد مصدر الانفجار الذي ظنه زلزالا في بداية الأمر.

وعندما وصل المصور لموقع الانفجار، كانت الجثث متناثرة في كل مكان، إلى أن رأى رجلا عالقا تحت سيارة مغطى بالركام والدم.

في البداية، أعتقد المصور أنه ميت، لكن الرجل فتح عينيه وأخذ يلوح بذراعيه طلبا للمساعدة.

نادى المصور أفراد الإنقاذ، وفي سلسلة من الصور الدرامية، وثق لحظة إنقاذ الرجل، بينما كان يساعد في الوقت نفسه أفراد الإنقاذ على تحريك المركبة لتحريره.

 

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أحدث التعليقات

أبو كنان
رغم أني اتحادي ولكن أتوقع فوز الأهلي فالاتحاد عطفا عن المباريات الودية فقد عكست حالته الفنية من ضعف دفاعي ووسط وهجوم
أبو كنان
يا إلهي شوكة واحدة تقضي عليها؟! المفروض أهلها ما يدخلون ريحة الجمبري لبيتهم
abdul
" ... كشفت عن مراسلات " إباحي " بين عدد من المقبوض عليهن والزبائن ..." .. القبض فقط علي البنات . اما الزبائن الأكابر وأبناء علية القوم والاجانب المليونيراتية لديهم حماية حزبية وسلطوية ودولاراتية..
أبو كنان
نعم هناك خطأ تحكيمي فادح على النصر وركلة جزاء لم تحتسب ولكن الهلال كان أميز وأفضل ومستحق للبطولة وليس الفوز فقط حتى في مبارياته الودية السابقة فاز في اثنتين وتعادل في واحدة عكس النصر فقد كشفت الوديات ضعف هجومي ودفاعي وعدم استعداد لمباراة الديربي كنت أشجع النصر ولكن الهلال كان الأفضل والخلاصة: انتصر الهلال وانتصرت معه إدارة الهلال فهي برأيي الأفضل من بين كل الإدارات... إدارة مميزة تعرف كيف تدير الفريق وتؤهل وتحتوي اللاعبين وتختار المحترفين باحترافية عالية وتخطط للمستقبل وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات وأي لاعب يأتي للهلال يكون مرتاح نفسيا وماليا وفنيا وإداريا فما شاء الله اللهم بارك
رانيا
بصراحة مهيب اكبر همنا ومالها اهمية

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