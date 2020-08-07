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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1453
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ا
انت من جدك والله ان حضرو الطلاب ان تصير كارثه هلحين بدون مدارس شوف الاحصائيه كم عن بعد اسلم شي
ابو ناصر
لاحول ولا قوة الا بالله نهاية الاستعجال في الموافقه بدون مايسألون
عبدالله
احتمال الزوج مو سعودي
ابو عمار
كيف ثبته
ابو عمار
المفروض يكون معهن رديف يمسكهن اثناء القيام او اذا نوخت البغير ليبرك بها

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