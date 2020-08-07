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بالفيديو.. مذيع لمشجع نصراوي: "رش المياه خطأ تقني.. نبعد عن المؤامرة"

Time منذ 45 دقيقة
Views 1977
بالفيديو.. مذيع لمشجع نصراوي: "رش المياه خطأ تقني.. نبعد عن المؤامرة"

نواف السالم (صدى):
رد الإعلامي سلطان الغشيان مذيع برنامج " الدوري مع وليد "، على مشجع نصراوي تحدث عن تسبب رش الملعب في خسارة النصر أمام الهلال في الديربي.

وطالب الغشيان المشجع بالابتعاد عن نظرية المؤامرة، قائلا: " غياب مايكون عن الديربي أمر يخص المدرب روي فيتوريا، ورش المياه خطأ تقني، من فضلك نبعد عن المؤامرة " .

يذكر أن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، قد اعتبر خسارة فريقه أمام الهلال، " ترصدًا " مخلًا بميزان العدالة من قبل "VAR" على حد قوله.

وطالب النصر في بيان له بعقد جميعة عمومية غير عادية للتصويت على إعفاء رئيس لجنة الحكام.

صفوان السويكت: ما حدث كان ترصدًا مخلًا بالعدالة من الفار ولن نفرط في حقوقنا

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ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
بما ان السرقات متعدده فالمفروض ضرب اعناقهم بالسيف
ابو عمار
يمكن السبب التماس كهربائي
ابو عمار
لا تستطيع قطر ارسال السلاح لحزب ابليس الا بموافقه امريكيه

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