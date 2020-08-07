بالفيديو.. مذيع لمشجع نصراوي: "رش المياه خطأ تقني.. نبعد عن المؤامرة"

نواف السالم (صدى):
رد الإعلامي سلطان الغشيان مذيع برنامج " الدوري مع وليد "، على مشجع نصراوي تحدث عن تسبب رش الملعب في خسارة النصر أمام الهلال في الديربي.
وطالب الغشيان المشجع بالابتعاد عن نظرية المؤامرة، قائلا: " غياب مايكون عن الديربي أمر يخص المدرب روي فيتوريا، ورش المياه خطأ تقني، من فضلك نبعد عن المؤامرة " .
يذكر أن رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، قد اعتبر خسارة فريقه أمام الهلال، " ترصدًا " مخلًا بميزان العدالة من قبل "VAR" على حد قوله.
وطالب النصر في بيان له بعقد جميعة عمومية غير عادية للتصويت على إعفاء رئيس لجنة الحكام.