فوز الشطي تتوعد من اتهموها في غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
توعدت الفنانة الكويتية فوز الشطي، من تسبب في ورود اسمها في قضية غسيل الأموال، مؤكدة أنها لن تصمت تجاه اتهامها دون تقديم دليل.
وأكدت الشطي أنها ستتحدث مع جمهورها في كافة التفاصيل الخاصة بتلك القضية خلال هذين اليومين، مشددة على أنها ستقاضي كل من أورد اسمها في هكذا قضية.
وطالبت الفنانة الكويتية من يزجون باسمها بألا يبكون لاحقًا بسبب مقاضاتها لهم، حيث تنتظر أن يكون بيدها دليل ضد من أوردوا اسمها كي تقاضيهم.
يذكر أن النيابة العامة في الكويت أصدرت، أمس الخميس، قرارًا بتجميد أرصدة الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدها من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة، بتهمة غسيل الأموال.