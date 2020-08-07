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فوز الشطي تتوعد من اتهموها في غسيل الأموال

Time منذ يومين
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فوز الشطي تتوعد من اتهموها في غسيل الأموال

خالد الظفيري (صدى):
توعدت الفنانة الكويتية فوز الشطي، من تسبب في ورود اسمها في قضية غسيل الأموال، مؤكدة أنها لن تصمت تجاه اتهامها دون تقديم دليل.

وأكدت الشطي أنها ستتحدث مع جمهورها في كافة التفاصيل الخاصة بتلك القضية خلال هذين اليومين، مشددة على أنها ستقاضي كل من أورد اسمها في هكذا قضية.

وطالبت الفنانة الكويتية من يزجون باسمها بألا يبكون لاحقًا بسبب مقاضاتها لهم، حيث تنتظر أن يكون بيدها دليل ضد من أوردوا اسمها كي تقاضيهم.

يذكر أن النيابة العامة في الكويت أصدرت، أمس الخميس، قرارًا بتجميد أرصدة الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدها من قبل وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة، بتهمة غسيل الأموال.

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
هذه هي نتيجه وضع الحواجز والاسرار بين الزوجين سوف تنهدم الحياة الاسرية ولماذا يضطر زوجته ان تتجسس عليه ؟ لماذا لاتكون الامور واضحة بين الزوجين لان الزوج اذا رغب بالزواج من امرأة ثانيه فلن يهتم بردة فعل زوجته الاولى
سويلم الهزيمي
طيب اركب سيارتك يكلب وانحش والحرمه وزعلانه غني ليل مطولك
عبدالله جبران محمد آل زاهر
اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكان في البيت حق ابوي
زائر
بصرف النظر عن كونهم يهود أو غير يهود والغرض من لم شملهم فالمنظر يدعو للشفقة والرحمة لمثل هذه المواقف ، كبار سن وأطفال لا علاقة لهم بالمواقف السياسية ـ أسرة مشردة تم لم شملهم ( وجهة نظر فقط )
علي العسري
وزير التعليم محتار هل يكون حضوريا أو عن بعد يريد الطلاب يستفيدوا من الدروس وفي نفس الوقت خائف على صحتهم وفقك الله يا وزير التعليم

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