رئيس الأهلي: عبد الفتاح عسيري اتخذ قرار الرحيل قبل دخول الفترة الحرة 

طلال الغامدي (صدى):
قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة إن عبد الفتاح عسيري اتخذ قرار الرحيل قبل دخول الفترة الحرة، موضحا:" لم نرصد أندية فاوضت اللاعب قبل هذه الفترة ".
وأشار مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج " في المرمى ":" بعد أن فقدنا استمرار عسيري مع النادي اتجهنا إلى مفاوضات مع النصر على بيع الفترة المتبقية من عقده ".
وأوضح مؤمنة:" وضعنا قيمة مالية لعبدالفتاح عسيري بناءا على تقارير فنية واللاعب لم يرغب في الاستمرار ".
وأكد رئيس الأهلي:" غير صحيح أن نائب الرئيس سمح بسفر ديجانيني قبل التوقيع على اتفاقية تخفيض الرواتب ".