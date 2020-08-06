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رئيس الأهلي: عبد الفتاح عسيري اتخذ قرار الرحيل قبل دخول الفترة الحرة 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1321
رئيس الأهلي: عبد الفتاح عسيري اتخذ قرار الرحيل قبل دخول الفترة الحرة 

طلال الغامدي (صدى):
قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة إن عبد الفتاح عسيري اتخذ قرار الرحيل قبل دخول الفترة الحرة، موضحا:" لم نرصد أندية فاوضت اللاعب قبل هذه الفترة ".

وأشار مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج " في المرمى ":"  بعد أن فقدنا استمرار عسيري مع النادي اتجهنا إلى  مفاوضات مع النصر على بيع الفترة المتبقية من عقده ".

وأوضح مؤمنة:" وضعنا قيمة مالية لعبدالفتاح عسيري بناءا على تقارير فنية واللاعب لم يرغب  في الاستمرار ".

وأكد رئيس الأهلي:" غير صحيح أن نائب الرئيس سمح بسفر ديجانيني قبل التوقيع على اتفاقية تخفيض الرواتب ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انتم سبب التلوث الجوي والبحري والبري ، حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ناقد رياضي
طبيعي ان يكون النصر ضحية الهلال في عيد الأضحية .
نصراوي سابق
فهد الهريفي مريض نفسي وأصبح يهذي من خسارة النصر . والهريفي شخص غير مرغوب به لدى النصراويه وسبق ان تم طرده من دخول النادي وإلى اليوم ممنوع من الدخول . ولم يتم تكريمه من النصر بسبب تصرفاته السلبية !! . ولكن تكرم عليه تركي آل الشيخ وكرم في يوم لم يحضر فيه إلا عمال الملعب وبعض عمال البلديه وبعض الجاليات المتواجدىة بالقرب من ملعب فيصل بن فهد ..
ابو محمد 😎 ✍️
طاح الاول طاح الجميع .. مثل حجر الدومينو ..
. راعــي الـددســـن .
شايب مِنــتاز يمـكن يتـمرن يـبا يعــرس .👍.

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